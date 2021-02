Dobiega końca kameralna inwestycja na Bemowie

Kameralna inwestycha Bouygues Immobilier Polska przy ul. Szeligowskiej na Bemowie w Warszawie dobiega już końca. Architekci z pracowni BDM zaprojektowali osiedle, które charakteryzować będą wewnętrzne uliczki i dużo zieleni.

REKLAMA

Na Bemowie zbliża się do końca budowa osiedla domów Villa de Charme projektu pracowni BDM. Mieszkańcy wprowadzą się jeszcze w tym roku. Przyciągają ich atuty posiadania własnego domu z prywatnym ogródkiem na ogrodzonym terenie oraz udogodnienia w postaci przebywania blisko wszelkich walorów miasta.

Z zewnątrz domy prezentują minimalistyczny styl. Bryły budynków są proste, kolory elewacji będą jasne, a okna duże, dzięki czemu wnętrza pozostaną doświetlone. Wykończenie stanowić będą elementy drewniane na elewacjach w strefie wejścia oraz na ostatnich kondygnacjach. Część wspólna osiedla to starannie zaprojektowana infrastruktura wraz z przestrzeniami zielonymi oraz strefą przyjazną dzieciom. Zabudowa całego osiedla oparta jest na schemacie wewnętrznych uliczek.

Alejki i ogródki zostały osłonięte od strony ulicy ogrodzeniem o dużej liczbie elementów wypełniających. Daje to większe poczucie kameralności i prywatności. Elementy tworzą kompozycję zamkniętą. Prześwitują za nimi półprywatne i prywatne przestrzenie osiedlowych uliczek i tajemniczych ogrodów. Na ścianach zostaną zamontowane siatki pod roślinność pnącą. Wzmacniają one charakter osiedla i podkreślają jego zieloną stronę, co będzie bardzo długo wyróżniało inwestycję na całym Chrzanowie. „Zielona strona” osiedla to również nowo posadzone drzewa, krzewy i trawy ozdobne.