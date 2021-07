Dobiega końca rewitalizacja kolejnej łódzkiej ulicy

Dobiega końca rewitalizacja ulicy Rewolucji 1905 roku w Łodzi. Na ostatnim remontowanym odcinku, od ulicy Wschodniej do ulicy Jana Kilińskiego, nasadzana jest kolejna zieleń i dokańczane są prace drogowe. Ulica powinna zostać oddana do użytku na początku sierpnia.

REKLAMA

- Ulica Rewolucji 1905 roku stała się jedną z najbardziej zielonych ulic w centrum Łodzi. Podczas jej kompleksowej rewitalizacji, będącej wspólnym zadaniem z odnową ulicy Próchnika, zasadziliśmy łącznie 138 drzew. Na jednym tylko odcinku, który właśnie kończymy, czyli od ulicy Wschodniej do ulicy Jana Kilińskiego, pojawią się aż 44 graby. Do tego sadzimy 950 sztuk niskiej zieleni, czyli krzewów i traw. Są to laurowiśnie, hortensje i berbersy. W każdym z zieleńców montowane są czujniki wilgoci, uruchamiające ich nawadnianie. Każda zieleń będzie zabezpieczona. Na rewitalizowanej długości pojawiło się 150 metrów barierki trawnikowej oraz po 12 poziomych i pionowych krat zabezpieczających drzewa. To pozwoli na właściwą pielęgnację miejskiej zieleni - powiedziała Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

85 proc. inwestycji na ul. Rewolucji 1905 roku, między ulicami Wschodnią, a Jana Kilińskiego, zostało zrealizowanych. Udało się już wykonać całość prac drogowych i tych związanych z infrastrukturą techniczną. Położono wierzchnią oraz ścieralną warstwę drogi. Wykonano też odwodnienie. Zamontowano meble miejskie. Pojawiły się tam 4 stojaki rowerowe, 6 ławek i tyleż samo koszy na śmieci. Ten fragment ulicy zyskał również 16 opraw oświetlenia ulicznego, 7 słupów oświetleniowych i 7 wysięgników mocowanych do elewacji.

Remont ulic Próchnika i Rewolucji 1905 roku rozpoczął się na początku 2020 roku. Prace prowadzone były etapami, ale kompleksowo. Zakres robót obejmował remont oraz naprawę kanalizacji, sieci wodnej, sieci gazowej oraz zabezpieczenie sieci grzewczej. Przebudowano także sieć elektryczną, wymieniając przy tym istniejącą infrastrukturę oświetleniową, która wyposażona została w czujniki zmierzchu regulujące poziom światła. Wybudowane zostały chodniki z płyt i kostki kamiennej. Położona została nawierzchnia jezdni, jednocześnie zwężona do szerokości 6 metrów. Po stronie północnej obydwu ulic powstały miejsca postojowe. Przystanki komunikacji miejskiej zostały wyniesione i pokryte nawierzchnią antypoślizgową. Na całej długości ulic Próchnika i Rewolucji 1905 roku pojawiły się stylizowane meble miejskie: ławki, stojaki na rowery i kosze na śmieci.

Ulica Rewolucji 1905 roku ma około 1,5 kilometra długości. Biegnie od ulicy Piotrkowskiej do ulicy Uniwersyteckiej. Powstała około 1823 roku wraz z wyznaczeniem Nowego Miasta. Nowa osada została umiejscowiona na przeciwległym brzegu rzeczki Łódka, na południe od Starego Miasta, stąd też początkowo nosiła nazwę: ulic Południowa. Nowe Miasto zaprojektowane zostało na bazie kwadratu z oktagonalnym rynkiem (Rynek Nowego Miasta - dzisiejszy plac Wolności), na którym krzyżowały się prostopadłe ulice. Kontur osady ograniczały ulice: Zachodnia, Północna, Wschodnia i Południowa, czyli dzisiejsza ulica Rewolucji 1905 roku.

Podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej zmieniono jej nazwę na Zietenstrasse. Po wojnie, w 1955 roku ulica zyskała obecną nazwę: Rewolucji 1905 roku na pamiątkę wydarzeń, które miały miejsce właśnie w jej okolicach podczas tzw. powstania łódzkiego, będącego częścią rewolucyjnych działań na terenach ówczesnego zaboru rosyjskiego. Dodatkową ciekawostką jest fakt, iż przez chwilę, w 1955 roku, jej oficjalna nazwa brzmiała: Barykad 1905 roku.