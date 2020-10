Dobiegają końca prace w krakowskim parku rzecznym Wilga

Jak możemy przeczytać na portalu Krakow.pl, prace trwające w parku rzecznym Wilga powoli dobiegają końca. Jeszcze w tym roku Krakowianie będą mogli komfortowo poruszać się przez park.

Nowy park obejmuje obszar Lasku Kopty od ul. Rzemieślniczej do ul. Brożka. Do dyspozycji mieszkańców Krakowa będą alejki mineralne omijające drzewa, dyskretne oświetlenie, a także asfaltowa droga dla rowerzystów, osób starszych i poruszających się na wózkach.



To co istotne to fakt, że wszystkie prace odbywają się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Koncepcja zakłada jak najmniejszą ingerencję w przyrodę. Przy budowie wykorzystywane są naturalne materiały (drewniane będą nawet krawężniki), a wszystkie drzewa zostały odpowiednio zabezpieczone na czas prac.