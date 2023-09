Dobre smaki i dobry design. We wrocławskiej Renomie podwoje otworzy koncept restauracyjny

Jeszcze w tym roku we Wrocławiu, w kultowej Renomie swoje podwoje otworzy nowatorski koncept restauracyjny Pedet. Oto co czeka na gości!

Jeszcze w tym roku we wrocławskiej Renomie otwarta zostanie nowa strefa gastronomiczno-kulturalna.

W czwartym kwartale tego roku, Globalworth, właściciel i zarządca Renomy, otworzy Pedet – nową strefę gastronomiczno-kulturalną we wrocławskiej Renomie. Miejsce, którego nazwa nawiązuje do wieloletniej historii Powszechnego Domu Towarowego, zaoferuje siedem konceptów gastronomicznych, które dostarczą niezwykłych doznań kulinarnych. Centralnym miejscem nowej przestrzeni będzie bar z wydzieloną strefą na wydarzenia kulturalno-artystyczne i muzykę na żywo.

Siedem autorskich gastrokonceptów w Renomie

Pedet Renoma to nowatorska strefa gastronomiczna zlokalizowana od strony Placu Czystego wraz z zewnętrznymi ogródkami restauracyjnymi. Ofertę Pedetu tworzyć będzie siedem autorskich punktów gastronomicznych reprezentowanych przez znanych restauratorów.

Pierwszym z nich jest znana wrocławska Meatologia. Specjalnością lokalu są argentyńskie i amerykańskie steki z bydła rasy Black Angus, japońska wołowina Wagyu oraz szlachetna jagnięcina z Nowej Zelandii. Oprócz skorzystania z oferty gastronomicznej na miejscu odwiedzający lokal mogą również zakupić produkty do domu.

Pedet Renoma to strefa gastronomiczna zlokalizowana od strony Placu Czystego wraz z zewnętrznymi ogródkami restauracyjnymi. proj. 3XA, wiz. mat. pras.

Specjały kuchni włoskiej i hiszpańskiej zaserwuje Giro i Tapas, miejsce tworzone także przez liderów lokalnej gastronomii.

W przestrzeni Pedetu powstanie znany wrocławski koncept Giro. Będzie tam można spróbować przekroju włoskiej kuchni na czele z pizzą oraz popularnych deserów by Piotr Zabawa. Drugim konceptem tej ekipy będą hiszpańskie tapas, który tworzyć będzie dobrze znany szef kuchni Adrian Bęben. Za Bar i serwowanie autorskich koktajli będzie odpowiedzialna ekipa z takich miejsc jak Forma Płynna, Prosto z Mostu, Do Jutra oraz Poziom 1, komentuje Marcin Mielczarek, współwłaściciel restauracji Giro i Tapas.

Ofertę dla miłośników kuchni azjatyckiej zapewnią koncepty Vietnem i Tajka, które od lat z sukcesem prowadzi pasjonatka i popularyzatorka kuchni azjatyckiej, Linh Nguyen. Kolejna propozycja kulinarna to street-foodowy, The Fry z belgijskimi frytkami oraz hiszpańskimi churrosami. The Fry z powodzeniem prowadzi lokal w innym budynku typu mixed-use z portfela Globalworth, warszawskiej Hali Koszyki.

Odwiedzający Renomę oczekują nie tylko wyselekcjonowanej oferty modowej, ale także nietuzinkowej propozycji gastronomicznej. Dlatego jako właściciel i zarządca Renomy dbamy o to, aby czas tutaj spędzony miał swoją wartość i przyniósł satysfakcję odwiedzającym pod każdym względem. Kończąca się metamorfoza Renomy jest odpowiedzią na te wyzwania, a nasz pomysł na Pedet pokazuje, że strefa restauracyjna, to coś więcej niż przestrzeń komercyjna. Starannie dobrana i unikatowa propozycja gastronomiczna zagwarantuje gościom niespotykane doznania kulinarne. W połączeniu z częścią eventową, barem i sceną, ikoniczny budynek Wrocławia, będzie miejscem o wysokim standardzie, które zapewni również niezapomniane doświadczenia artystyczne - mówi Barbara Wójcik, Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland.

Estetyka art-deco

Czas spędzony w Pedecie Renoma będzie też świetną okazją do skosztowania regionalnych specjałów w nowatorskich odsłonach. Spotkaniom przy stole sprzyjać będzie przyjemne wnętrze z oryginalnym designem.

Charakterystycznym elementem wystroju będzie połączenie stylu art-deco i elegancji Renomy. Uwagę gości przykuje neon z logo Pedet nawiązujący do historycznej nazwy Renomy. Za projekt aranżacji Pedetu odpowiada wrocławska pracownia 3XA.

Odwiedzający Renomę będą mogli korzystać także z części restauracyjnej z obsługą kelnerską od strony Pl. Kościuszki, której otwarcie zaplanowano na wiosnę 2024 roku.