Dobrostan w biurze. Higiena na pierwszym planie

W ciągu ostatnich dwóch lat byliśmy świadkami całkowitej rewolucji na rynku biurowym. Zmieniły się model pracy, a wraz z nim – również charakter przestrzeni biurowej. Obecnie coraz większą wagę poświęca się dobrostanowi pracowników, na który składa się szereg aspektów, w tym również bezpieczeństwo pracy i jego higiena.

REKLAMA

Coraz większą wagę poświęca się dobrostanowi pracowników w biurze, na który składa się szereg aspektów, w tym także higiena.

Chociaż w większości krajów zniesiono restrykcje covidowe, większy nacisk na higienę przestrzeni wokół nas może z nami zostać na dłużej.

W niedalekiej przyszłości stanowiska do pojedynczej pracy będą redukowane na rzecz przestrzeni do pracy wspólnej i spotkań, a w wielu biurach indywidualne biurka zastąpią prawdopodobnie tzw. hot-deski. W praktyce wraz ze wzrostem liczby osób dzielących jedno pomieszczenie czy korzystających z tych samych mebli i sprzętów wzrasta również ryzyko zachorowań z powodu braku odpowiedniej higieny.

Należąca do Essity marka Tork oferuje w tej materii wiele możliwości, które sprawdzą się zarówno w niedużych biurach, jak i dużych biurowcach zajmowanych przez kilka firm.

Zagadnienia takie jak dobrostan pracowników i ogólna przyjazność budynku biurowego nie tylko dla jego użytkowników, ale i środowiska były tematami podejmowanymi przy okazji dyskusji o zrównoważonych biurowcach jeszcze przed pandemią. Jednak to właśnie ona i towarzysząca jej popularyzacja pracy zdalnej i hybrydowej zadziałały jak akcelerator zmian, które wcześniej powoli ewoluowały przez lata.

Nowa rzeczywistość postawiła nowe wyzwania przed zarządcami obiektów biurowych. Pracownicy, którzy „zadomowoli” się na pracy zdalnej potrzebują atrakcyjnego i bezpiecznego środowiska pracy, do którego chcieliby wrócić. Dla pracodawców dodatkowym bodźcem do zadbania o przyjazną przestrzeń do pracy jest również sytuacja na rynku pracy. W rzeczywistości niskiego bezrobocia i walki o pracownika, bezpieczne i przyjazne biuro staje się mocnym argumentem w negocjacjach z kandydatem.

Higiena jako składowa dobrostanu pracownika

Obecnie coraz większą wagę poświęca się dobrostanowi pracowników, na który składa się szereg aspektów. Jednym z nich jest z pewnością bezpieczeństwo przestrzeni do pracy. W przeprowadzonym w 2020 r. dla Esssity badaniu „Bringing The Office Customer to Life” aż 89% decydentów była zdania, że sprzątanie i higiena zyskały na ważności od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Chociaż w większości krajów zniesiono restrykcje covidowe, większy nacisk na higienę przestrzeni wokół nas może z nami zostać na dłużej, zarówno w postaci wypracowanych w okresie pandemii dobrych nawyków, jak również jako następstwo zmian zachodzących w otaczającym nas środowisku.

Chociaż w większości krajów zniesiono restrykcje covidowe, większy nacisk na higienę przestrzeni wokół nas może z nami zostać na dłużej. fot. mat. Tork

Co więcej, jak pokazuje badanie Gartner Digital Worker Experience z 2021 roku, aż 40% pracowników wolałoby pracować hybrydowo niż wyłącznie w biurze czy w domu. Analiza aktualnych trendów dotyczących projektowania przestrzeni biurowej oraz organizacji pracy wyraźnie pokazuje, że w niedalekiej przyszłości stanowiska do pojedynczej pracy będą redukowane na rzecz przestrzeni do pracy wspólnej i spotkań, a w wielu biurach indywidualne biurka zastąpią prawdopodobnie tzw. hot-deski. W praktyce wraz ze wzrostem liczby osób dzielących jedno pomieszczenie czy korzystających z tych samych mebli i sprzętów wzrasta również ryzyko zachorowań z powodu braku odpowiedniej higieny.

Dbałość o czystość w użytkowanym w ten sposób biurze zyskuje na jeszcze większym niż dotychczas znaczeniu. Warto przy tym podkreślić, że za poprawą praktyk higienicznych w biurowcach stoi również czysto pragmatyczny powód w postaci ograniczeń liczby zwolnień chorobowych wśród pracowników.

Dlatego też wybierając wyposażenie do biur warto zadbać o rozwiązania, które usprawnią sprzątanie i pomogą zadbać o higienę. Należąca do Essity marka Tork oferuje w tej materii wiele możliwości, które sprawdzą się zarówno w niedużych biurach, jak i dużych biurowcach zajmowanych przez kilka firm. Już teraz rozwiązania i usługi Tork możemy spotkać między innymi w biurach takich gigantów, jak Astra Zeneca, Huawei, Ernst & Young Warszawa czy ING Hubs Poland w Katowicach.

Sprzątanie dobrze zorganizowane

Podstawą czystego biura jest oczywiście sprzątanie. Jednak również w zakresie sprzątania biur pojawiły się nowe wyzwania wynikające z nowego modelu pracy. Praca hybrydowa oznacza bowiem nieprzewidywalne i zmienne obłożenie biura, a to z kolei przekłada się na oczekiwania względem elastyczności samych procesów sprzątania. Tork ma w swojej ofercie cyfrowe rozwiązania, które odciążają personel sprzątający i ułatwiają zarządzanie sprzątaniem.

Tork Vision Sprzątanie pozyskuje dane w czasie rzeczywistym i dzięki temu pozwala określić, kiedy i gdzie w obiekcie potrzebna jest obsługa, taka jak uzupełnienie mydła w płynie czy wkładów z ręcznikami. fot. mat.Tork

Tork Vision Sprzątanie pozyskuje dane w czasie rzeczywistym i dzięki temu pozwala określić, kiedy i gdzie w obiekcie potrzebna jest obsługa, taka jak uzupełnienie mydła w płynie czy wkładów z ręcznikami. Firma oferuje różne opcje cyfrowej usługi, a najbardziej rozbudowana pozwala m.in. monitorować przepływ osób i opracowywać indywidualne plany sprzątania. Dzięki temu ekipa sprzątająca nie wykonuje zbędnych rund sprzątania i może się skoncentrować na miejscach wymagających jej uwagi, oszczędzając czas i pracując wydajniej.

Higiena rąk w każdym miejscu

Równie istotne, co samo sprzątanie w biurze jest przestrzeganie prawidłowych protokołów higieny rąk. Jeżeli pracownicy i personel sprzątający ich nie przestrzegają, sama jakość sprzątania i jego częstotliwość nie dadzą pożądanych rezultatów. Dlatego też Tork ma w swojej ofercie szereg produktów, które umożliwiają wygodne i intuicyjne dbanie o higienę rąk.

Dzięki różnorodności oferowanych rozwiązań –od stojaków na dezynfekcję po bezdotykowe dozowniki na mydło i ręczniki papierowe – produkty Tork można umieścić w każdej przestrzeni biurowej. W łazienkach świetnie sprawdzą się dozowniki na mydło i ręczniki papierowe, w strefie recepcji i na korytarzach można umieścić stojaki na dezynfekcję.

Dzięki różnorodności oferowanych rozwiązań –od stojaków na dezynfekcję po bezdotykowe dozowniki na mydło i ręczniki papierowe – produkty Tork można umieścić w każdej przestrzeni biurowej. fot. mat. Tork

Dostępność preparatu do higieny rąk oraz wygoda jego użytkowania zachęcą użytkowników biura do dbania o czystość. Wyposażenie produktów w sensory Intuition ogranicza kontakt fizyczny dłoni z produktem, gwarantując tym samym zachowanie higieny.

Biuro bezpieczne i ekologiczne

Mówiąc o współczesnych budynkach biurowych i przestrzeniach do pracy nie unikniemy tematyki ekologii. Pojęcia takie jak ESG, ślad węglowy, gospodarka cyrkularna na stałe wpisały się w leksykon deweloperów i zarządców budynków biurowych. Na poziomie czysto biznesowym, pracodawcy i miejsca pracy, które są „eko” są po prostu lepiej postrzegane przez pracowników. W badaniu przeprowadzonym w 2019 roku w USA* okazało się, że aż 2/3 Millenialsów było skłonne wybrać jako pracodawcę firmę, która jest odpowiedzialna społecznie, nawet jeżeli oznaczałoby to niższe wynagrodzenie. Na szczęście o ekologię i higienę można dbać jednocześnie.

Wybór produktów Tork wpisuje się w idee zrównoważonego rozwoju na wielu poziomach. 90% opakowań Tork jest wykonanych z surowców odnawialnych, a do 2025 roku wszystkie mają się nadawać do recyklingu. Również do 2025 roku 30% plastikowych opakowań Tork będzie zawierać surowce wtórne, przy czym niektóre produkty już w tej chwili pakowane są w takie opakowania. To jednak nie wszystko. 100% włókna drzewnego w produktach Tork, takich jak ręczniki papierowe pochodzi z certyfikowanych źródeł wyrażonych logo FSC.

Z myślą o środowisku i zarządcach budynków, także biurowych, stworzona została usługa Tork PaperCircle®. Usługa umożliwia recykling ręczników papierowych i ich przetworzenie na nowe produkty papierowe, zamykając w ten sposób obieg papieru. Wrzucane do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników ręczniki papierowe trafiają do lokalnej fabryki Essity, a tam są przetwarzane na nowe produkty papierowe.

*https://www.fastcompany.com/90306556/most-millennials-would-take-a-pay-cut-to-work-at-a-sustainable-company