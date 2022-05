Dolina Popradu z kolejnymi dworcami, które wypięknieją

Już na początku 2023 r. do użytku oddane zostaną odnowione dworce w Wierchomli Wielkiej, Piwnicznej-Zdrój i Łomnicy-Zdrój w Dolinie Popradu.

Tym samym były to trzy ostatnie dworce w Dolinie Popradu, na których właśnie rozpoczęły się prace budowlane. Inwestycje są realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Ich głównym celem jest przywrócenie obsługi podróżnych na dworcach, poprawa wyglądu i funkcjonalności obiektów oraz nowa aranżacja ich bezpośredniego otoczenia. W Wierchomli Wielkiej i Piwnicznej-Zdroju projekty przewidują przebudowę historycznych dworców, natomiast w Łomnicy-Zdroju całkowicie nowy budynek.

– Realizując kolejne inwestycje, polska kolej wzmacnia swój potencjał i staje się coraz ciekawszą alternatywą dla transportu indywidualnego. Dzięki prowadzonym na dworcach w Dolinie Popradu pracom zostanie na nich przywrócona obsługa podróżnych, co sprawi, że pasażerowie będą mogli oczekiwać na przyjazd pociągu w komfortowych warunkach. Inwestycje w Dolinie Popradu to również ważny impuls do dalszego rozwoju turystyki w tym regionie – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Pod koniec kwietnia tego roku rozpoczęła się przebudowa sześciu dworców w Dolinie Popradu, a dziś ruszają prace związane z przebudową kolejnych, w Wierchomli Wielkiej i Piwnicznej-Zdroju oraz budowa nowego obiektu w Łomnicy-Zdroju. Inwestycje dworcowe w Dolinie Popradu to kolejny element modernizacji polskiej kolei. Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy powiatu nowosądeckiego zyskają w pełni funkcjonalne i nowoczesne budynki, które ułatwią pasażerom podróżowanie koleją. Przy pomocy środków z Programu Inwestycji Dworcowych poprawiamy dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej również w mniejszych miejscowościach – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Dworce Wierchomla Wielka, Piwniczna-Zdrój i Łomnica-Zdrój to ostatnie trzy obiekty w Dolinie Popradu, na których rozpoczęliśmy prace budowlane. Dzięki temu, już w przyszłym roku, mieszkańcy oraz turyści odwiedzający ten rejon Polski skorzystają z komfortowych, bezpiecznych, dostępnych i ekologicznych dworców. Warto tu zaznaczyć, że powody do radości będą mieli również rowerzyści, gdyż w sąsiedztwie budynków zaprojektowano wiaty przeznaczone dla jednośladów, miejsca odpoczynku i stacje naprawy rowerów – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Szachulcowa perełka Doliny Popradu

Prawdziwą perełką stanie się wybudowany w 1928 roku dworzec Piwniczna-Zdrój, który posiada unikatową w Dolinie Popradu konstrukcję szachulcową. W ramach prac renowacyjnych elewacji oczyszczona i poddana konserwacji zostaną cegła oraz drewniane elementy, w tym m. in. rygle, słupy czy zastrzały. Przywrócenie dawnego wyglądu budynku będzie możliwe również dzięki odtworzeniu stolarki okiennej i drzwiowej na wzór historycznej, a całość kompozycji estetycznej zamknie dach wykonany z dachówki w kolorze naturalnej cegły.

Pod dachem budynku zaprojektowano przestrzeń obsługi podróżnych. Będzie się ona składać z nowocześnie urządzonej poczekalni, utrzymanej w jasnej kolorystyce, wyposażonej w ławki, gabloty z rozkładami jazdy, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż obok niej zaprojektowano dworcową toaletę. Dla podróżnych przez cały rok będzie dostępna również poczekalnia zewnętrzna znajdująca się pod zadaszeniem budynku.

Wraz z renowacją dworca metamorfozę przejdzie również jego najbliższe otoczenie. W jego sąsiedztwie powstaną nowe chodniki oraz wiata rowerowa z miejscami postojowymi dla jednośladów, stacją naprawy pojazdów oraz kącikiem do odpoczynku. Uporządkowana zostanie zieleń.

Dworzec z zielonymi oknami

Przebudowany zostanie również, zabytkowy dworzec w Wierchomli Wielkiej. Renowację przejdzie elewacja budynku wraz z znajdującymi się na niej detalami architektonicznym. Odświeżona zostanie kamienna okładzina kolumn podtrzymujących wiatę. Elewacja zyska również bardziej stonowaną kolorystkę, do której dobrano, pasującą idealnie, dachówkę w kolorze naturalnej cegły oraz stolarkę okienną i drzwiową w kolorze zielonym.

We wnętrzu podróżni znajdą nowocześnie urządzoną strefę obsługi podróżnych, czyli poczekalnię. Będzie ona wyposażona w ławki z możliwością podładowania urządzeń, gabloty z rozkładami jazdy, zegar oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. Tuż obok niej zaprojektowano dworcową toaletę. Resztę powierzchni dworca zajmą pomieszczenia techniczne i przeznaczone dla spółek kolejowych.

Zmiany czekają również otoczenie budynku, które zyska całkowicie nowy ład przestrzenny. Przy samym dworcu zaprojektowano wiatę rowerową na 10 jednośladów oraz miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej. Natomiast po przeciwnej stronie drogi wojewódzkiej wiatę ze strefą wypoczynku, stacją naprawy rowerów i stojaki na kolejne 12 jednośladów. W sąsiedztwie dworca powstaną również nowe chodniki oraz planowany jest montaż nowych elementów małej architektury.

Reinkarnacja historycznego dworca

Najciekawszym obiektem, z trzech ostatnich dworców w Dolinie Popradu, będzie Łomnica-Zdrój. Budynek ten nawiązuje nieco kształtem, do historycznego dworca, który spłonął w 2008 roku. To jego nowoczesna reinterpretacja, uwzględniająca współczesne trendy w architekturze dworców kolejowych. Nowy obiekt w Łomnicy-Zdroju to minimalistyczna bryła, łączącą w sobie styl nowoczesny z architekturą górską. Będzie on posiadał dużą przeszkloną witrynę w obrębie poczekalni, dzięki czemu zapewniono do niej dostęp światła dziennego. Elewację zaprojektowano w jasnej kolorystyce, a interesującym akcentem będzie jej częściowe wykończenie bazaltową okładziną przypominają w wyglądzie drewno. Dla wygody podróżnych dach budynku wysunięto nieco poza obrys podstawy budynku, dzięki czemu stworzono niewielką przestrzeń do oczekiwania na zewnątrz.

Największym pomieszczeniem wewnątrz dworca będzie poczekalnia, która zajmie powierzchnie prawie 35 m kw. Jej aranżację zaprojektowano w modnych bielach i szarościach. Ciepła i górskiego charakteru wnętrzu doda sufit, w którym wyeksponowano drewniane krokwie. Wystrój poczekalni uzupełnią ławki, gabloty oraz elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W jej sąsiedztwie zlokalizowano w projekcie toalety, a pozostałą część budynku przeznaczono na pomieszczenia techniczne.

Dookoła dworca zostaną wykonane nowe chodniki i miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Rowerzystów ucieszy równie wiata, pod którą znajdą się stojaki rowerowe, miejsce przeznaczone do odpoczynku oraz stacja naprawy jednośladów.

Przyjazne, eko i bezpieczne!

Dworce, których właśnie rozpoczęto przebudowę, zyskają nie tylko na wyglądzie. Staną się one również przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz środowisku, a także bezpieczne. Będą one pozbawione barier architektonicznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i wyposażone w szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, kontrastową kolorystykę wnętrz oraz plany dotykowe dworców.

Podczas inwestycji zaplanowano wdrożenie w obiektach wielu rozwiązań przyjaznych środowisku, w tym m. in. oświetlenia w technologii LED, paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, centrali wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz systemów BMS (Building Management System). Te ostatnie sterują urządzeniami i instalacjami w budynku, zapewniając optymalne zużycie wody, energii, elektrycznej i cieplnej. Dworce w Dolinie Popradu zostaną również wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa, w tym monitoringu.

Planowany termin zakończenia inwestycji polegających na przebudowie i budowie dworców Łomnica-Zdrój, Piwniniczna-Zdrój i Wierchomla Wielka to początek 2023 roku. Koszt inwestycji to odpowiednio 4,67 mln zł, 3,5 mln zł oraz 3,91 mln zł brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe, a za projekt i wykonanie przebudów odpowiada SKB S.A.