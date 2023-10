Dolina Trzech Stawów z pumptrackiem i ścianką tenisową

Dolina Trzech Stawów w Katowicach wzbogaci się o o nowe miejsce do jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce czy rolkach. Powstanie też ścianka do gry w tenisa.

W Dolinie Trzech Stawów w Katowicach trwają prace nad nowym miejscem do jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce czy rolkach.

Pumptrack oraz nowa ścianka do gry w tenisa powstają są realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Katowice realizują w Dolinie Trzech Stawów jeden z projektów budżetu obywatelskiego.

- Budżet Obywatelski pozwala mieszkańcom zrealizować inwestycje według ich pomysłu. Wydzielenie z budżetu środków na realizację projektów mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego, tylko na terenie popularnej Doliny Trzech Stawów pozwoliło stworzyć nowe alejki spacerowe, siłownie zewnętrzną czy pierwszy w Katowicach wodny plac zabaw – przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Kolejną inwestycją na tym obszarze jest tor do jazdy na rowerze, hulajnodze i rolkach. To projekt, który w ubiegłorocznym głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego poparło ponad 8 tys. mieszkańców. Niedaleko tego miejsca, na asfaltowym placu koło przystani kajakowej budowana jest ścianka do nauki gry w tenisa. Niewątpliwie będą to kolejne elementy jeszcze bardziej zwiększające atrakcyjność Doliny, które będą gotowe na otwarcie przyszłorocznego sezonu – dodaje prezydent.

Pumptrack dla młodszych i bardziej zaawansowanych użytkowników

Prace zmierzające do stworzenia pumptracku obejmują m.in. wykonanie ukształtowania terenu pod bieżnię rowerową a także wyrównanie i utwardzenie gruntu. Oprócz tego pojawią się urządzenia małej architektury – ławki, kosze, stojaki rowerowe. Inwestycja zakłada powstanie w tym miejscu dwóch torów, dostosowanych do różnych poziomu umiejętności mieszkańców.

Na Trzech Stawach powstaną dwa tory – dla osób o różnym stopniu zaawansowania. Młodsze dzieci będą mogły skorzystać w toru mini pump, którego długość wyniesie 32 m, a szerokość 1,5 m. Natomiast easy pumptrack będzie przeznaczony dla użytkowników bardziej zaawansowanych – jego kształt będzie nieregularny i pojawią się na nim przeszkody. Długość tego toru będzie wynosić 243 m, a szerokość 1,7 m. Nawierzchnia torów będzie utwardzana, z mieszanki mineralno-asfaltowej.

- Ten teren był dotychczas niezagospodarowany. Znajduje się on przy stawie Łąka na Trzech Stawach, od strony południowej i zachodniej prowadzą do niego alejki asfaltowe. Pumptrack będzie świetnie uzupełniał charakter tego miejsca. Dzięki niemu dzieci i młodzież będą mogli nabywać umiejętności jazdy na rowerze, rolkach czy hulajnodze w miejscu do tego specjalnie przystosowanym. Podobny obiekt, również z BO działa od 2016 r. na Osiedlu Witosa. Dzięki temu wiemy, że takie miejsca są chętnie odwiedzane i potrzebne w naszym mieście – podsumowuje Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Wykonawcą tej inwestycji jest firma 4FUN Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Koszt budowy to nieco ponad 700 tys. zł. Z obu torów mieszkańcy będą mogli korzystać na wiosnę przyszłego roku.

Coś dla miłośników tenisa

W Dolinie Trzech Stawów trwają również prace związane z budową ścianki treningowej do tenisa ziemnego razem z zamontowanym na niej piłkochwytem. To również projekt z Budżetu Obywatelskiego. Podczas ubiegłorocznego głosowania mieszkańców na zadania lokalne z os. Paderewskiego-Muchowca otrzymał 832 głosy.

Oprócz budowy ścianki prace obejmują też remont nawierzchni kortu. Z uwagi na to, że będzie to boisko do gry, nawierzchnia musi mieć odpowiednią porowatość i wysoką wytrzymałość na odkształcenia przy wysokiej temperaturze. W ramach inwestycji zamontowane zostaną także meble miejskie – ławki, kosz na odpady, stojak rowerowy. Sama ścianka - o szerokości 8 m i wysokości 3 m - zostanie wykonana z polimerobetonu. W tym rodzaju betonu, spoiwo cementowe zastąpiono żywicami syntetycznymi, dzięki temu jest on wytrzymały i odporny na ścieranie. Natomiast zamontowany na ściance piłkochwyt będzie miał 1 m wysokości i zostanie wykonany z siatki stalowej ocynkowanej. Koszt tej inwestycji, której realizacja zakończy się do końca br., to blisko 200 tys. zł.