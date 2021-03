Dom dla bezdomnych: architektura z misją nominowana do nagrody Miesa van der Rohe

Architekci z pracowni xystudio stworzyli projekt schroniska dla bezdomnych w Jankowicach, położonego z dala od miasta i wśród natury. W projekcie położyli nacisk na przestrzenie sprzyjające integracji mieszkańców. Teraz ich projekt został nominowany do nagrody im. Miesa van der Rohe.

Architekci z pracowni xystudio stworzyli projekt schroniska w Jankowicach – niezwykłego miejsca, schowanego za starymi drzewami, wśród okolicznych pół i pagórków. W ośrodku osoby bezdomne, dla których nie ma miejsca w systemie, mogą odnaleźć namiastkę domu. DOM powstał z inicjatywy Siostry Chmielewskiej, która założyła go z myślą o osobach "zbyt zdrowych, żeby mieszkać w DPS-ach, ale zbyt niezdrowych, aby korzystać z noclegowni", jak wyjaśniają sami autorzy projektu.

Zobacz także >> Nagroda architektoniczna Miesa van der Rohe 2022: oto wszystkie nominacje z Polski

Przemyślany podział przestrzeni

Projekt budynku został stworzony w sposób przemyślany, uwzględniający codzienne funkcjonowanie przebywających w nim osób. Dlatego też dwuosobowe pokoje służące za kwatery do spania nie pełnią w zasadzie żadnych dodatkowych funkcji. Autorzy projektu celowo zaplanowali je jako możliwie jak najmniejsze, tak aby zachęcić mieszkańców do wychodzenia na zewnątrz i interakcji. Łazienki w ośrodku są wspólne, podobnie jak kuchnia, którą zaprojektowano tak, aby umożliwiała domownikom pomaganie w prostych pracach – po raz kolejny z naciskiem na interakcję. Do ich dyspozycji jest również jadalnia i świetlica.

Integracja to również słowo klucz w przypadku aranżacji otoczenia budynku. Architekci zaplanowali tam zadaszone tarasy i ławki oraz przyzbę na froncie budynku. Mieszkańcy DOM-u mają w zwyczaju tam przesiadywać, palić papierosy i rozmawiać (– Wiele można od mieszkańców wymagać, ale z nałogu papierosowego wyleczyć się ich nie da. Tak jest – tłumaczą autorzy projektu).

Budynek podzielony został na trzy główne strefy, oddzielone od siebie ceglanymi murami. W strefie wejścia architekci zlokalizowali część ogólnodostępną, która – w opozycji do niewielkich pokoików domowników – jest przestronna, a także pełna światła wpadającego do wnętrz przez liczne i duże, panoramiczne przeszklenia. Okazałe okna pełnią również dodatkową funkcję – wychodzą na dziedziniec, dając opiekunom możliwość obserwowania domowników i zapewnienie im bezpieczeństwa. Dziedziniec zdobi kolorowy mural mural „Cztery pory roku” autorstwa Marcina Czai, którego pomysłodawczynią była Siostra Chmielewska.