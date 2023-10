Dom jak wojownik. Zobacz Samurai House projektu Reform Architekt

Pracownia Reform Architekt zaprezentowała swój najnowszy projekt - Samurai House, który powstał według japońskiego kodeksu bushido.

Koncepcja najnowszego projektu pracowni Reform Architekt wywodzi się od japońskiego słowa "samurai".

wywodzi się od japońskiego słowa "samurai". Prócz restrykcyjnych zasad kodeksu busido, którymi kierowano się tworząc obiekt, architekt Marcin Tomaszewski zaimplementował symbol Samuraia w elewacji budynku.

Precyzyjnie zarysowane kreski tworzą bezpośrednie nawiązanie do kaligrafii tego terminu.

Samurai House jest doskonałym przykładem harmonijnego połączenia nowoczesnego projektu z naturalnym otoczeniem. Dzięki wielkopowierzchniowym przeszkleniom, odnosimy wrażenie że to co jest na zewnątrz, staje się naturalnym przedłużeniem domu. To nie tylko miejsce do życia, ale również ikona, która reprezentuje pewność siebie, oddanie i siłę charakteru.

REI – Respekt

Tomaszewski świadomie i rozważnie zaprojektował przestrzeń tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał natury.

- Od zawsze wiadomo, że natura pomaga odczuwać wiele pozytywnych emocji, takich jak spokój, radość, kreatywność - mówi architekt.

Po środku domu znajduje się patio, dzięki któremu mieszkańcy mają ciągły oraz namacalny kontakt z przyrodą. Przez przeszklenia mogą podziwiać uroki mijających pór roku. Od strony technicznej projektant miał na celu zwiększenie ilości światła w pomieszczeniu.

YU – Odwaga

Architekt zazwyczaj sięga po najnowocześniejsze rozwiązania, które okazują się trudnym orzechem do zgryzienia.

- Zdarza się, że klienci nie są przekonani do projektu. Jednak po paru spotkaniach i rozmowach zaczynają darzyć mnie zaufaniem. Są ciekawi mojej wizji oraz podporządkowują się mojej twórczości - mówi architekt.

MEIYO – Honor

Dom jest integralny ze swoimi mieszkańcami. Pomimo monumentalnej formy jego spokój, porządek i równowaga nadają mu wiele ciepła.

Pracownia Reform Architekt zaprezentowała swój najnowszy projekt - Samurai House, fot. mat. pras.

Mieszkańcy w czują się w nim zaopiekowani i bezpieczni. Według bushido ten, kto stracił honor uczynił swoje życie bezwartościowym i nie zasługuje na kontynuowanie go. Dom bez mieszkańców ma pustą duszę, dopiero z domownikami tworzy nierozerwalną całość - zaznacza architekt.

JIN –miłość

Przez ostatnie lata dom nabrał dla nas szczególnego znaczenia. Spędzając w domu więcej czasu doceniliśmy przestrzeń, która chroni nas i otula. Nauczyliśmy się celebrować uczucie bycia w domu, który tworzy wewnętrzny spokój i sprzyja wyciszeniu i odpoczynkowi. Taka idea przyświecała też architektowi przy tworzeniu Samurai House.

- Dom jest fizycznym ucieleśnieniem naszych uczuć i marzeń. To miejsce jest wyjątkowe, tu powstają wspomnienia, tu budzi się nasza moc - mówi Tomaszewski.

MAKOTO – Szczerość

Holistyczny proces projektowania polegał na wielopłaszczyznowej współpracy oraz jakościowym podejściu do całego procesu twórczego. Projektant podszedł to realizacji w sposób zrównoważony, z uwzględnieniem wpływu na zdrowie użytkowników oraz środowisko naturalne.

CHUGI - Oddanie lojalność

Budynek jest niezawodny i komfortowy, oddany swoim właścicielom. Służy im rzetelnie tak długo, jak sami mieszkańcy będą sobie tego życzyć - to najwyższy wyraz lojalności. Tomaszewski poznał i zrozumiał potrzeby właścicieli po to aby projekt będący ich architektonicznym portretem, mógł wplatać weń skrawki ich pasji, fascynacji i zwyczajów.