Dom(ki) w lesie pod Warszawą

Dom(ki) w lesie to nietypowy projekt domu jednorodzinnego, ponieważ zamiast jednej bryły budynku powstały trzy oddzielne, połączone łącznikami. To nowy projekt warszawskiej pracowni architektonicznej 81.waw.pl, który zrealizowany zostanie w podwarszawskiej letniskowej miejscowości.

Działka domu sąsiaduje z lasem, a na jej terenie znajduje się dużo drzew. Okoliczna zabudowa to niewielkie domy, często pełniące funkcję letniskowych. Projektowym założeniem było więc jak najlepsze wkomponowanie domu w otoczenie.

To właśnie lokalizacja sprawiła, że pomyśleliśmy by nie tworzyć domu w charakterystycznej formie składającej się z jednej bryły. Idealnym rozwiązaniem wtapiającym się w otoczenie okazało się rozbicie bryły na mniejsze części, tak aby lepiej wpisać obiekt w letniskowy charakter miejscowości – mówi Anna Paszkowska-Grudziąż, architekt pracowni 81.waw.pl.

Trzy zamiast jednego

Z zewnątrz dom wygląda jak jeden, a w rzeczywistości tworzą go trzy budynki zróżnicowane pod względem wielkości. W dodatku każdy pełni odrębną funkcję. Środkowy jest najważniejszy, ponieważ to w nim zlokalizowano główne wejście do domu i część dzienną budynku. Na parterze mieści się łazienka gościnna, kuchnia z jadalnią i salon z dużym przeszkleniem na dwie kondygnacje, które otwierają się na las, w pełni integrując mieszkańców z otoczeniem.

Na piętrze w bryle środkowej znajduje się pustka nad salonem, dająca poczucie jeszcze większej przestrzeni.

W mniejszej bryle po lewej stronie zaprojektowano garaż na dwa samochody wraz z pomieszczeniami technicznymi. Na piętrze znajdują się dwa pokoje z łazienką. Na parterze i piętrze bryła ta jest połączona szklanym łącznikiem ze środkową częścią.

fot. mat. prasowe

Trzeci domek jest najmniejszy. W bryle po prawej stronie, w części parterowej, mieści się gabinet wraz z łazienką, a na piętrze zlokalizowano przestronną sypialnię główną z łazienką i garderobą.

Zmniejszanie i skalowanie domków względem siebie jeszcze bardziej rozbija formę. Dodatkowo domki są przekręcone względem siebie o kilka stopni, tak aby każdy z nich otwierał się na inny widok i część działki - uzupełnia Rafał Grudziąż, architekt z pracowni 81.waw.pl.

Środkowa część jest najbardziej przeszklona, na parterze ma duże okno ze szklanym narożnikiem i bezpośrednim wyjściem z jadalni na przestronne tarasy, które otaczają środkową bryłę i pozwalają w pełni korzystać z krajobrazu i dają uczucie przebywania w lesie.

Materiały na elewację

Wszystkie domki zostały zaprojektowane w takim samym materiale, tak aby sprawiały wrażenie jednej spójnej całości. Partery zostały obłożone wielkoformatowymi płytami ze spieku kwarcowego w rdzawym kolorze, aby lepiej wpisać się w kolorystkę sosnowych pni.

Piętro wraz z dachem zostanie obłożone deską Thermory Thermo Sosna, która wraz z biegiem czasu będzie patynować i idealnie wkomponuje bryły w istniejące otoczenie.