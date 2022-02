Dom na warszawskich Bielanach zyskał nowe oblicze

Dom przy Skalbmierskiej w Warszawie został odnowiony dzięki dotacji miasta. Charakterystyczna dla Bielan elewacja odzyskała dawny wygląd.

Budynek przy ul. Skalbmierskiej 21 nie był kompleksowo remontowany od czasu budowy czyli od blisko 70 lat. Stan elewacji wymagał podjęcia prac konserwatorskich.

To kolejny przykład remontu, kiedy prace sfinansowano w połowie dzięki dotacji miejskiej. Może to także zachęcić do podobnych działań wspólnoty mieszkaniowe z sąsiednich budynków – mówi Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy. – Współdziałanie z miastem to nie tylko odnowienie nieruchomości, ale także możliwość zachowania historycznego charakteru miejsca i zamysłu architektów – dodaje Renata Kaznowska.

Biała i czerwona cegła pokryte były brudem i wymagały gruntownego oczyszczenia. Ekipa remontowa m.in. wymieniła spoiny, naprawiła płyty balkonowe i oczyściła ściany loggi z warstw tynków lub farb nałożonych przez mieszkańców niektórych lokali. Przywróciła także zielony kolor metalowych balustrad balkonowych, jeszcze widoczny na wielu nieprzemalowanych od lat 50. balkonach i drewnianych okiennicach.

Pokazowe osiedle z lat 50.

Osiedle na Bielanach jest bardzo charakterystyczne i odmienne od stylistyki socrealistycznej. Wyróżnia się elewacjami, wątkiem cegły czy zastosowaniem prefabrykatów. Budynek przy ul. Skalbmierskiej 21 znajduje się na terenie osiedla Bielany I. Został zbudowany w latach 1952 -57 według projektu małżeństwa architektów Marii i Kazimierza Piechotków, twórców większej części zabudowy mieszkaniowej najstarszej części dzielnicy, osiedli Bielany I, II i III.

Maria i Kazimierz Piechotkowie sprzeciwiali się estetyce socrealistycznej. Projektowali niskie budynki z dostępem do zieleni, dbali o osiedlową infrastrukturę i małą architekturę użytkową. Mieszkali na Bielanach na jednym z zaprojektowanych przez siebie osiedli i udzielali się w lokalnej społeczności. Ich osiedla są charakterystyczne i na tyle rozpoznawalne, że potocznie nazywane są do dziś „Piechotkowo”.