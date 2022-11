Dom poza systemem. Architekt wpadł na pomysł samowystarczalnego domku

Off Cabin to samowystarczalny domek z potencjałem rozwiązań. Projekt wyszedł z pracowni DesignOFF architekta Mariusza Kuźniaka. Wpisuje się w ruch off gridowy promujący życie poza systemem, w bezpośredniej symbiozie z przyrodą.

REKLAMA

Off Cabin to najnowszy projekt domu spod kreski DesignOFF architekta Mariusza Kuźniaka.

Ten samowystarczalny domek z potencjałem rozwiązań wpisuje się w ruch off gridowy.

Domek jest wykonany z małego kontenera transportowego i można postawić go dosłownie wszędzie.

Budowa domku trwała 3 miesiące.

Potrzeba bycia samowystarczalnym, uniezależnienia się od czynników zewnętrznych jest stosunkowo nowa. Wyrosła na gruncie zmian klimatycznych i zagrożenia, jakie przyniosły ze sobą pandemia i wojna. Na nowo wielu z nas pokochało kontakt z tym, co naturalne, usuwając z otoczenia to, co zbędne i co nam nie służy. Tak narodził się ruch off gridowy, promujący życie poza systemem, w bezpośredniej symbiozie z przyrodą. W tę ideę wpisuje się Off Cabin – nowy domek pracowni DesignOFF architekta Mariusza Kuźniaka.

Poza systemem, czyli jak?

Życie poza systemem nie oznacza całkowitego odcięcia pępowiny od organizmu, jakim jest świat. Bo natura sama w sobie również jest systemem. Pod tym pojęciem należy rozumieć raczej rezygnację z tego, co zbędne. To wolność, zerwanie się ze smyczy kablowych połączeń z siecią energetyczną, kanalizacją i bieżącą wodą. To też, oczywiście, umiejętność radzenia sobie w obliczu takich ograniczeń, i to tak, aby życie nie było pozbawione niezbędnych dla człowieka wygód.

Życie poza systemem, to w końcu także kontakt z ziemią i gwiazdami. Poza przytłaczającym zgiełkiem wielkich miast, gdzieś na skraju lasu lub w jego gęstwinie. Czasem w niezobowiązującym sąsiedztwie innych ludzi o podobnych potrzebach. Ale też, bez nich, jeśli i oni wydają się nam zbędni. Off grid to po prostu wolność od tego, co czujemy, że nas więzi i źle na nas wpływa.

Off Cabin – samowystarczalny domek z potencjałem rozwiązań

W lesie, na pływającej platformie, na górskiej polanie, na działce – Off Cabin może zostać postawiony w każdym miejscu, które jego użytkownikom daje upragnioną wolność. W projekcie pracowni architektonicznej Design OFF Mariusz Kuźniak, wykorzystana została jedna z ważniejszych współcześnie zdobyczy technologicznych – panele fotowoltaiczne. Instalacja PV zakłada użycie akumulatora oraz przetwornicy, która zamienia napięcie wyjściowe akumulatora 12V (prąd stały, DC) na prąd sieciowy 230V.

Off Cabin może zostać postawiony w każdym miejscu, które jego użytkownikom daje upragnioną wolność, fot. mat. arch.

Domek wyposażony został również w zestaw do pozyskiwania wody deszczowej. Dach wykonany jest z poliwęglanu komorowego, a jego nachylenie umożliwia odprowadzenie wody deszczowej do beczki. Woda może być następnie filtrowana i użyta w aneksie kuchennym oraz w wc z natryskiem. Toaleta i prysznic (w wersji turystycznej), wyprowadzone są do zewnętrznego cuba, podstawę którego stanowi plastikowa ażurowa podłoga.

Dopełnieniem całości jest kominek na biopaliwo, który może zostać zawieszony zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz domku, gdzie może stać się częścią przytulnego patio, zwiększającego przestrzeń życiową użytkowników. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, domek zamykany jest drzwiami antywłamaniowymi, dzięki czemu możliwe jest pozostawienie go w lesie lub na innym terenie oddalonym od zabudowań, bez obaw o pozostawione w nim rzeczy.

Design poza systemem

Off Cabin jest domkiem całorocznym (ocieplanym), o wymiarach 5m x 2,5mkw. i jest wykonany z małego kontenera transportowego. Jego budowa trwała 3 miesiące. W domku funkcja i design idą ze sobą w parze. Dominują w nim ponadczasowe kolory - czerń i odcienie szarości, przełamane ciepłą barwą korka, którym pokryty jest sufit. Na ścianach znajduje się wykładzina dywanowa, która nadaje wnętrzu przytulny, domowy klimat. Podłoga pokryta jest czarną wykładziną loftową. Monochromatyczne powierzchnie przełamane są ścianą wyłożoną wykładziną o wzorze przypominającym marokańskie kafelki.

W domku funkcja i design idą ze sobą w parze, fot. mat. arch.

Wnętrze wyposażone zostało w aneks kuchenny, rozkładaną sofę, szafę oraz kompaktowy stół i krzesła. Uwagę zwracają duże przeszklenia – jedno stałe, tzw. fix, z szyby zespolonej, drugie przesuwne, szprosowe, które pełni również rolę wewnętrznych drzwi.

Off Cabin jest kolejną instalacją tego typu zaprojektowaną przez Mariusza Kuźniaka. W tym roku na drogi wyjechał również inny projekt tego architekta – zbudowany na bazie samochodu dostawczego campervan o nazwie Vannolot.