Dom skonfigurowany jak samochód klasy premium. Zobacz unikalny projekt

Jest całkowicie samowystarczalny energetycznie i gotowy do konfiguracji niczym luksusowy samochód - taki jest Dom Zmienny, który wyszedł spod kreski ANTA Architekci.

Dom Zmienny powstał na bazie 20-letniego doświadczenia pracowni ANTA Architekci w realizacji blisko tysiąca projektów w różnych częściach kraju. Stanowi doskonałą alternatywę dla osób pierwotnie zainteresowanych zakupem apartamentu – zapewnia znacznie większą prywatność i możliwość wyboru miejsca, gdzie powstanie.

- Dom Zmienny to nowoczesny, parterowy, pasywny budynek o optymalnej powierzchni 143,61 mkw., wyposażony m.in. w najlepsze instalacje domu inteligentnego i zintegrowaną fotowoltaikę. Projekt ma dopasowywać się do przyszłych mieszkańców, a nie odwrotnie. Inwestorzy mogą wedle własnych potrzeb i preferencji skonfigurować układ wnętrz. Nie zakładamy jednak ingerencji w zewnętrzny obrys i konstrukcję domu, ponieważ chcemy, aby dzięki niezmiennej bryle Dom Zmienny mógł dopasować się do jak największej liczby działek na terenie całej Polski - mówi Daniel Cieślik, architekt i założyciel pracowni ANTA Architekci.

W zależności od warunków zabudowy, planu zagospodarowania przestrzennego bądź preferencji przyszłych mieszkańców, projekt można zrealizować w czterech odsłonach: z dachem płaskim, solarnym dachem dwuspadowym, czterospadowym lub wielospadowym.

- Do projektu wybraliśmy nowoczesną technologię solarną SunRoof, która zapewnia dopracowane w każdym detalu połączenie estetyki z funkcjonalnością. Przykładem są m.in. panele fotowoltaiczne na elewacji. To jednocześnie elewacja, która designem dopasowała się do naszej wizji architektonicznej. Dodatkowo firma SunRoof wprowadziła do projektu minimalistyczne carporty oraz dachy solarne, które stanowią jednocześnie pokrycie domu. Zapewni to mieszkańcom Domu Zmiennego praktyczne i zarazem atrakcyjne wizualnie rozwiązania – wskazuje Daniel Cieślik.