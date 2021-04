Dom weselny Lubaszka: nowoczesny standard i biesiadna atmosfera blisko natury

Architekci z biura MEEKO Architekci zaprojektowali na obszarze Puszczy Sandomierskiej budynek, który nawiązując do tradycji i natury oferuje nowoczesny standard i wielofunkcyjne wnętrza.

Na obszarze Puszczy Sandomierskiej, w kompleksie hotelowym Rado Resort znajduje się budynek weselno-eventowy o nazwie „Lubaszka”.

Obiekt ma formę 4 połączonych ze sobą stodół o różnych rozmiarach.

Budynek ma drewniane wykończenie z modrzewia syberyjskiego i wnętrza nawiązujące do otaczającej go natury.

Za projekt i nadzór autorski odpowiedzialne jest biuro MEEKO Architekci.

W ciągu kilkudziesięciu lat zmieniły się realia i oczekiwania gości weselnych. Namioty i strażackie świetlice zastąpiły wybudowane specjalnie do tego celu domy weselne. Poprzeczka w trzeciej dekadzie XXI wieku zawędrowała naprawdę wysoko. Zarówno inwestorzy, jak i pary młode szukają miejsc, które nie tylko oferują przestrzeń, ale także odpowiednią atmosferę. Stąd pomysł na stworzenie miejsca blisko natury, przywołującego proste i tradycyjne skojarzenia.

Dom weselny blisko natury

Budynek weselno-eventowy o nazwie „Lubaszka” został zaprojektowany w kompleksie hotelowym Rado Resort, w otoczeniu lasów sosnowych i borów mieszanych w Woli Chorzelowskiej. Teren, na którym go wybudowano znajduje się na obszarze Puszczy Sandomierskiej. Ten malowniczy kontekst stał się pretekstem do stworzenia obiektu otwartego na naturę, gdzie wszyscy goście będą mogli bez przeszkód z nią obcować i czerpać z niej energię.

Bryła budynku o formie nowoczesnej stodoły

Celem inwestora było zbudowanie obiektu weselno-eventowego o biesiadnej atmosferze, ale w nowoczesnym standardzie. Już na pierwszy rzut oka zauważalne są nawiązania bryły budynku do formy stodoły. To modny w ostatnim czasie trend, który przywołuje tradycyjny i prosty charakter zabudowy. Drewniane wykończenie budynku z modrzewia syberyjskiego wykazuje szacunek do otoczenia i podkreśla jego naturalny, nieco wiejski charakter. W towarzystwie otaczających go lasów wydaje się, jakby budynek był tutaj od zawsze.

- Przekonanie Inwestorów do naszej wizji nie jest sukcesem. Sukcesem jest, kiedy inwestorzy po zakończonej inwestycji nie mogą wyobrazić sobie, że obiektu mogłoby nie być lub mógłby wyglądać inaczej - zaznacza arch. Tomasz Janiec, MEEKO Architekci.

Wielkoformatowe przeszklenia odsłaniają wnętrza głównych części funkcjonalnych obiektu. Z zewnątrz prowadzą one w intuicyjny sposób do poszczególnych części budynku, natomiast z wnętrza pozwalają na stały kontakt użytkownika z otoczeniem. Ponadto wielkie szklane tafle odbijają naturalne leśne otoczenie oraz błękit nieba, sprawiając tym samym wrażenie jakby budynek zlewał się z nimi w jedną całość.

Wielofunkcyjna i elastyczna przestrzeń