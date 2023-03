Dom Wielkiego Brata popada w ruinę. Poszukiwany inwestor, który przywróci mu blask

Nagrywano w nim kultowy reality show "Big Brother", a także "Top Model", seriale "1983" i "Pułapka". Budynek znany powszechnie jako dom Wielkiego Brata, zaprojektował architekt Paweł Naduk, właściciel pracowni 77Studio architektury. Teraz popada w ruinę.

Portale i media społecznościowa obiegła informacja o zrujnowanym domu, w którym realizowano słynne polskie produkcje telewizyjne, m.in. "Big Brother".

Dom zaprojektował Paweł Naduk z pracowni 77Studio architektury, który apeluje o jego ratowanie.

Od kliku dni portale i media społecznościowe zdominowane są przez doniesienia o niszczejącym, pozostawionym bez żadnego nadzoru domu, w którym jeszcze nie tak dawno realizowane były znane w całym kraju produkcje telewizyjne. Nagrywano w nim „Top Model”, seriale „1983” i „Pułapka”, a także kultowy reality show „Big Brother”.

W tym domu nagrywano kultowy reality show Big Brother, fot. mat. arch.

Budynek o powierzchni użytkowej blisko 1 tys. mkw. położony jest w Gołkowie pod Warszawą. To spokojna, wiejska okolica. Dom znajduje się nad stawem, w otoczeniu wysokich traw i starodrzewu.

Po czterech latach postanowili go odwiedzić dawni uczestnicy „Big Brother”. Na miejscu nie zastali jednak ekskluzywnej posiadłości, którą zapamiętali z pobytu w programie, lecz odstraszający pustostan, dewastowany przez chuliganów. To co zobaczyli opublikowali na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Po pięknej willi pozostały ruiny

„Po pięknej willi pozostały ruiny. Dom został wyszabrowany ze wszystkiego, co tylko dało się z niego wynieść. Pozostały ogołocone ściany i podłogi. Nie oszczędzono nawet drewnianej elewacji - napisała na Instagramie Justyna Żak (juszes), uczestniczka szóstej edycji „Big Brothera” z 2019 roku. I pyta: - Dlaczego niegdyś tak piękny kawałek architektury dziś jest pustostanem? Jej nagranie na Tik Toku, które dokumentuje stan budynku, bije rekordy oglądalności w sieci.

Budynek znany powszechnie jako dom Wielkiego Brata, zaprojektował pod nazwą Dom z Uniesionym Narożnikiem architekt Paweł Naduk, właściciel pracowni 77Studio architektury. - To miejsce od razu nas urzekło - wspomina pierwszą wizytę na działce. - Dlatego wyjątkowy krajobraz ma swoją kontynuację również w architekturze rezydencji, m.in. elewacji pokrytej sosnowym drewnem i zewnętrznych basenach, których tafla wody zespala się wizualnie ze stawem - opowiada architekt.

Jeszcze nie tak dawno, tak wyglądało wnętrze domu Wielkiego Brata, fot. 77Studio architektury

Projekt powstał na zamówienie prywatnego inwestora w 2013 roku. Był jednym z kilku znaczących realizacji warszawskiej pracowni. Początkowo użytkowany przez jego właścicieli, później zaczął być wynajmowany na potrzeby realizacji programów telewizyjnych. Warto dodać, że był pierwszym na świecie prawdziwym domem, a nie scenografią filmową, w którym kręcono Big Brothera.

Już od pewnego czasu dochodziły do nas informacje, że budynek jest opuszczony, a jego stan techniczny się pogarsza. Nie spodziewałem się jednak, że pozostanie bez jakiegokolwiek nadzoru. W tej sytuacji dobrze się stało, że sprawą zainteresowały się media. Traktuję to jako szansę na uratowanie tego obiektu - mówi Paweł Naduk.

Architekt ma nadzieję, że dzięki nagłośnieniu całej historii znajdzie się inwestor, który przejmie nieruchomość w posiadanie i przywróci jej stan do czasów świetności.