Dom z piernika według marek Annabel's i Swarovski. Oto świąteczna fasada przy Berkeley Square w Londynie

Aby uczcić sezon świąteczny, Annabel's i Swarovski nawiązały współpracę w celu stworzenia magicznej fasady, która dodaje cudownej kreatywności najbardziej kultowemu klubowi w Londynie i ożywia Berkeley Square, Mayfair.

Tegoroczna fasada to radosne wyobrażenie domku z piernika, dopełniona cukrowymi dekoracjami z kryształów Swarovskiego, nad którymi pieczę sprawuje Dyrektor Kreatywna firmy Swarovski, Giovanna Engelbert. Swarovski i Annabel's stworzyli olśniewającą wystawę, która celebruje tradycje, cuda i rytuały sezonu świątecznego.

- Sezon świąteczny w końcu nadszedł, a my mieliśmy największą przyjemność w powołaniu do życia świata marzeń i wyobraźni. Jako dziecko zawsze wyobrażałam sobie wejście do domku z piernika, a możliwość skrystalizowania go teraz sprawiła mi największą radość - mam nadzieję, że ta fasada zbliży do siebie ludzi i będzie przypominać o cudach okresu świątecznego. Cukierkowy świat Swarovskiego spotyka się z okresem świątecznym, zamieniając go w magię - mówi Giovanna Engelbert, Dyrektor Kreatywna marki Swarovski.

- Okres świąteczny to wspaniały czas w Annabel's, ponieważ zawiera w sobie wszystko to, co kochamy w klubie. Po roku, w którym nie mogliśmy świętować, cieszymy się, że możemy współpracować z firmą Swarovski, aby stworzyć, jak do tej pory nasz najbardziej ambitny i ozdobny spektakl. Łącząc światy naszych dwóch marek, fasada będzie świecić jasno nad Berkeley Square jako latarnia światła rozsiewająca radość - dodaje Tatiana Kharchylava, Dyrektor Kreatywna Annabel’s.

Główna fasada zbudowana jest z milionów kryształów Swarovski. Do jej zbudowania zużyto kryształy z programu reignited, który daje niezużytym kryształom szansę na bycie uwielbianymi i nie pozwala, by cenny zasób się zmarnował. Są to resztki kryształów, ale ich jakość jest taka sama jak jakość wszystkich innych kryształów Swarovskiego.

Fasada w kolorze toffi, z lukrem wykonanym z ręcznie rzeźbionego i oprószonego kryształami włókna szklanego, aby szczegółowo określić kontury dachu (tak jak lukier cukrowy zdobiłby jadalny domek z piernika). Łabędzie Swarovskiego, obramowane laskami cukrowymi i zwieńczone ponadwymiarowymi cukierkami humbug, typowymi dla Wielkiej Brytanii, świecą z każdego okna budynku. Kolumny, które obramowują wejście do Annabel's, są oplecione szmaragdowymi i przezroczystymi kryształami, a olbrzymia figurka Świętego Mikołaja marki Swarovski wita gości u stóp drzwi.

Świąteczny nastrój wypełnia również wnętrze klubu. Wchodząc za magiczną fasadę, gości wita 3-metrowa choinka ozdobiona świątecznymi ornamentami Swarovskiego. Następnie na klatce schodowej wiszą 6-metrowe kryształowe laski cukrowe, a nad gośćmi unosi się koń karuzelowy Annabel z olśniewająco zdobionym siodłem. Główny motyw fasady jest kontynuowany w The Garden, gdzie miniaturowe domki z piernika ustawione są w The Sunken Bar, przedstawiając tradycyjne świąteczne dekoracje. Gości oczaruje również drzewko umieszczone w centrum The Garden, ociekające tysiącami olśniewających kryształów Swarovskiego i ponadwymiarowymi ozdobami.