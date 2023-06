Dom zatopiony w mazurskim krajobrazie. Zobacz projekt Mobius Architekci

Projekt domu rekreacyjnego, dla którego priorytetem było stworzenie prywatnej, wygrodzonej przestrzeni, to pomysł Przemka Olczyka z pracowni Mobius Architekci. Rozłożystą willę cechuje mur inspirowany tradycyjną zagrodą mazurskich rezydencji.

Pracownia Mobius Architekci stworzyła projekt willi nad malowniczym mazurskim jeziorem.

Wall House inspirowany jest otaczającym go krajobrazem i tradycyjnymi mazurskimi zagrodami.

Wall House zlokalizowany na Mazurach to spełnienie marzenia inwestorów o wakacyjnym domu z basenem. Architekt Przemek Olczyk z Mobius Architekci umiejscowił go frontem do jeziora, otwierając bryłę widokowo na najbardziej atrakcyjne kadry. Do budynku prowadzi zaprojektowana pod kątem droga, mająca swoją kontynuację za domem. Niczym wstęga, prowadzi gości przez geometryczne zaułki wypełnione zielenią i przestronne wnętrza, do przystani nad jeziorem.

Wyzwaniem projektowym było przestrzenne wydzielenie domu o otwartym planie i bogatym programie użytkowym spośród sąsiednich działek. W odpowiedzi powstał Wall House.

- Na tym zależało inwestorom, którzy chcieli uzyskać pełną swobodę i intymność korzystania z otwartej przestrzeni domu, przechodzącej w rozległy taras z basenem i jacuzzi, zachowując zarazem niezakłócony widok na otoczenie. Ponadto istotnym założeniem projektowym było stworzenie bariery akustycznej dla sąsiednich budynków - zaznacza architekt Przemek Olczyk i dodaje: - Rozwiązaniem okazał się estetyczny parawan, który skutecznie wygradza przestrzeń. W rzeczywistości jest to efekt przedłużenia wewnętrznych ściany domu, dzięki czemu architektura stanowi naturalną kontynuację, niwelując wszelkie bariery wizualne.

Drewniane belki przedzielone szklanymi płaszczyznami tworzą charakterystyczny mur, nawiązujący z jednej strony do sąsiadującej z domem stadniny, a z drugiej do tradycyjnych ogrodzeń mazurskiej zabudowań. Wysokie na niemal 3 metry ogrodzenie jest zarazem najistotniejszym elementem architektury, wyróżniającym projekt i budującym jego indywidualny charakter, a także nadającym nazwę Wall House.

Do budynku prowadzi zaprojektowana pod kątem droga, mająca swoją kontynuację za domem. Niczym wstęga, prowadzi gości przez geometryczne zaułki wypełnione zielenią i przestronne wnętrza, do przystani nad jeziorem, fot. mat. pras.

Prosty i czytelny układ wnętrz Wall House zawdzięcza konsekwentnie kreślonym, długim liniom. Architekt poprowadził je równolegle do ścian zamykających bryłę, ale otwierając wnętrze na otoczenie. Prostopadle do nich zaprojektowane szklane ściany dzielą 700 m kw. przestrzeni, zapewniając jej zarazem transparentność i doskonałe doświetlenie wnętrz.

– Z jednej strony otwierają się na jezioro, a z drugiej na wewnętrzne atrium, dając poczucie ogromnej przestrzeni. Stojąc w centrum budynku widać jednocześnie całą powierzchnię domu – zaznacza Olczyk.

We wnętrzach króluje drewno, odwołujące się do tradycji mazurskich domów, nasuwające skojarzenie z jachtami, wakacyjnym relaksem i sportowymi pasjami. Naturalnym materiałom towarzyszy szkło i aluminium, przesądzające o nowoczesnym charakterze Wall House. – Wall House to ekologiczny dom, naszpikowany zarazem najnowszymi technologiami, optymalizującymi zużycie wody i energii – pointuje Olczyk.