Domek na górce. Nietypowa architektura, ale spełnienie marzeń

Projekt Hilltop House to efekt realizacji marzeń inwestorów, dla których miłość do gór, sportów zimowych i samochodów stanowiła tutaj równie ważny punkt odniesienia, co ogromna waga poszukiwania oryginalnych rozwiązań architektonicznych. Stojąca w sąsiedztwie lasu nowoczesna stodoła otulona z trzech stron zielonym pagórkiem stała się dla nich naturalnym azylem w jednej z podpoznańskich sypialni.

Projekt Hilltop House to jedna z najnowszych realizacji pracowni mode:lina.

Paweł Garus: "Koncepcja domu jest nie tylko przykładem nietypowej architektury, ale również potwierdzeniem, że dom może być jednocześnie miejscem, które spełnia marzenia i pasje, a także funkcjonalnym i wygodnym miejscem do życia".

Ponieważ pasja właścicieli do motoryzacji wyraża się między innymi w tuningu, jedną z wielu wytycznych projektowych był garaż na trzy auta z podnośnikiem samochodowym. Realizacja tej prośby została w projekcie sprzęgnięta z architektoniczną sugestią górskiego krajobrazu - w ten sposób powstała zielona górka przykrywająca rozległy garaż, części techniczne domu oraz biuro. Na szczycie zielonego pagórka stanęła z kolei główna sypialnia zaprojektowana w formie małej chatki górskiej, z której bezpośrednio można wyjść na stok.

Elementy drewniane przeplatają się tutaj z ciemną blachą oraz dużymi, przeszklonymi powierzchniami, które wpuszczają do wnętrza dużo światła, fot. Patryk Lewiński

Projektanci z mode:lina połączyli proste, geometryczne formy z naturalnymi materiałami, takimi jak drewno i beton, wpisując budynek w żywy dialog z otaczającą zielenią. Elementy drewniane przeplatają się tutaj z ciemną blachą oraz dużymi, przeszklonymi powierzchniami, które wpuszczają do wnętrza dużo światła.

Wnętrze wypełniła gra jasnych neutralnych kolorów i drewna

Jasne, przestronne pomieszczenia domu są bardzo dobrze doświetlone, wysokie skosy ścian oraz wychodząca na salon antresola dodają im przestrzeni i oddechu. Przy ograniczonej i jednocześnie organicznej palecie kolorów wykorzystanych do aranżacji wnętrz, naturalne światło i plamy słońca na betonowych podłogach stają się wyjątkowym detalem tworzącym azylowy klimat miejsca. W salonie dominują drewniane i betonowe elementy, które dodają wnętrzu elegancji i surowego charakteru, a jednocześnie ich przemyślana funkcjonalność pozwala cieszyć się dobrze zaprojektowanym miejscem codziennego życia.

W salonie dominują drewniane i betonowe elementy, które dodają wnętrzu elegancji i surowego charakteru, fot. Patryk Lewiński

Całe wnętrze wypełniła gra jasnych neutralnych kolorów, połączonych z naturalnym drewnem w formie pionowych paneli pnących się po ścianach oraz prowadzących na piętro lekkich schodów, z kolei wykorzystane w pomieszczeniach stonowane szarości w różnych odcieniach oferują doskonałe tło do wyciszenia i relaksu. Harmonijnym uzupełnieniem wnętrza jest wlewający się do salonu przez wielkie okna, ogród z lasem.

PROJEKT: Dom na górce

DESIGN : mode:lina

ZESPÓL PROJEKTOWY: Paweł Garus, Jerzy Woźniak, Anna Kazecka-Włodarczyk

ZDJĘCIA: Patryk Lewiński

REALIZACJA: styczeń 2023

PROJEKT BUDOWLANY: PRACOWNIA POZNAŃ-PROJEKT

Ewa Pawlicka-Garus, Lidia Jeżak, Beata Czarnocka

JACEK SIKORA, PAWEŁ MAJCHRZAK, MACIEJ OLSZANOWSKI