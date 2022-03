Dominik Tyburski z Sikora Wnętrza zaprojektował mural dla Bouygues Immobilier Polska

Nowy punkt na szlaku słynnych gdyńskich murali. Zostanie namalowany na ścianie szczytowej budynku przy ulicy Żeromskiego. W jego centrum znajdzie się statek wypływający z gdyńskiego portu w transkontynentalny rejs. Jego autorem jest architekt Dominik Tyburski z Sikora Wnętrza.

W całym mieście jest ich kilkadziesiąt. Gdyńskie murale zmieniają miejski krajobraz, cieszą oko mieszkańców i przyciągają turystów z całej Polski. – Gdynia muralami stoi. Szukając pomysłu na nowy, od razu wiedzieliśmy, że musi być związany z morzem. Zresztą tuż obok, przy ulicy Żeromskiego, na muralu jest marynarz na statku. Tworząc projekt, inspirowaliśmy się TSS Stefanem Batorym, czyli ostatnim polskim liniowcem na regularnej linii transatlantyckiej. Wybór był oczywisty, bo przecież transatlantyki rozsławiły Gdynię – wyjaśnia Dominik Tyburski, współautor projektu, architekt pracowni Sikora Wnętrza.

Mural będzie wyglądać jak pocztówka z nadmorskiego miasta. I to ogromna, bo o wielkości 18 na 10 metrów. Centralne miejsce zajmie transatlantyk z unoszącymi się kłębami pary. – Na muralu zobaczymy przygotowania do wypłynięcia statku, wsiadających podróżnych, ludzi machających z nabrzeża. Jednym słowem to scena z ważnego dnia w porcie – tłumaczy Dominik Tyburski. Podkreśla to także nazwa muralu: „Bon Voyage” – francuski zwrot oznaczający „miłej podróży”.

Moment odpłynięcia transatlantyku był zawsze wielkim wydarzeniem, które gromadziło tłumy. Ludzie przychodzili nie tylko po to, by pożegnać podróżujących, ale też zobaczyć słynny statek. Towarzyszyły temu wielkie emocje. Właśnie taki pełen oczekiwania i entuzjazmu klimat postanowili oddać projektanci. – To właśnie w tym młodym mieście, w gdyńskim porcie zaczynały się wielkie podróże, często zmieniające życie. Transatlantyk łączył dwa światy, teraz połączy historię z teraźniejszością – dodaje Dominik Tyburski.

Nowy mural powstanie na nowej inwestycji przy ulicy Żeromskiego 7, którą wybuduje firma Bouygues Immobilier Polska. Deweloper wierzy, że spodoba się zarówno mieszkańcom, jak i turystom odwiedzającym Gdynię. – Ozdabiamy ścianę szczytową, która dzięki muralowi dostaje nową wartość. Poza tym pokazujemy ważną część gdyńskiej i polskiej historii, w przystępny sposób, jak na sztukę uliczną przystało. Jestem przekonany, że nowy projekt będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, tym bardziej, że powstanie w ciekawej okolicy, niedaleko ważnych turystycznie punktów Gdyni – mówi Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Cały budynek, na którym powstanie nowy mural, wyrasta z gdyńskich inspiracji. Jego architektura nawiązuje do modernistycznej zabudowy, m.in. jasną elewacją, prostą bryłą i ozdobnym portalem wejściowym. Gdynią i modernizmem inspirowane są także wnętrza i części wspólne, w których znajdą się zarówno elementy art déco, jak i motywy morskie. Za projekt architektoniczny budynku odpowiada miejscowa Pracownia Projektowa Front, a za wnętrza – pracownia Sikora Wnętrza.

„Bon Voyage”, który ozdobi ścianę budynku Żeromskiego 7, to nie pierwszy mural w inwestycji Bouygues Immobilier Polska. Wcześniej we współpracy z artystami ozdobiono ściany szczytowe dwóch budynków w Warszawie. Na Stalowej 39 powstał mural autorstwa Daniela „Chazme” Kalińskiego, nawiązujący do istniejącego kiedyś w okolicy bazaru Pachulskiego i Domańskiego. Natomiast Atelier Praga 2 zostało ozdobione postacią ulicznego grajka z akordeonem, nieodłącznej części praskiej tradycji. Namalował go Mateusz Kołek. Murale ozdabiają także podcienia budynku i zjazdy do podziemnego garażu w oddanej niedawno do użytku poznańskiej inwestycji Soleil de Malta.