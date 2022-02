Domy jak klocki Lego. BXB Studio z unikalnym konceptem

Pracownia BXB studio opracowała nowatorski system budowy drewnianych domów, opartych o powtarzalne moduły, przypominające klocki lego, z których możemy formować różne warianty budynków mieszkalnych.

BXB Studio stworzyło projekt niewielkich domów jednorodzinnych oparty na technologii, która znacznie skraca czas inwestycji oraz umożliwia produkcję w ściśle kontrolowanych warunkach, w zakładzie produkcyjnym.

W tej chwili trwają prace nad pierwszymi obiektami, które zostaną zrealizowane głównie w Polsce oraz w Niemczech.

Kluczowy dla architektów był wybór przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych takich jak drewno, efektywne wykorzystanie przestrzeni i energii oraz możliwość dostarczania produktu wykonanego i zaprojektowanego z najwyższym szacunkiem dla otaczającego środowiska, tak, aby pozostawić minimalny wpływ na otoczenie.

Drewno to mocny, energooszczędny materiał, który tworzy ciepłe, zdrowe i bezpieczne środowisko do życia. Wykorzystanie drewna jako materiału budowlanego zapewnia niski ślad węglowy - w rzeczywistości konstrukcje drewniane magazynują CO2 zamiast go generować. Produkcja budynków o konstrukcji drewnianej nie doprowadziła i nie doprowadzi do zaniku lasów.

- Wręcz przeciwnie: dostawcy posiadający certyfikaty gwarantują ekonomiczne i zrównoważone zarządzanie lasami, dzięki czemu sadzi się więcej drzew niż ścina. Jeśli porównać budynek o konstrukcji drewnianej produkowany w fabryce ze współczesnymi metodami konstrukcyjnymi, jakość i prostota konstrukcji jest znacznie większa, a wpływ na środowisko jest mniejszy - mówią architekci.

Konstrukcja modułów oparta jest na drewnie klejonym krzyżowo CLT (cross laminated timber) oraz drewnie konstrukcyjnym KVH (Konstruktionsvollholz), która wyróżnia się wytrzymałością, stabilnością, wszechstronnością i trwałością oraz estetycznym wyglądem.

Zaprojektowano trzy rodzaje modułów: moduł podstawowy w kształcie sześcianu, moduł poddasza użytkowego oraz moduł poddasza nieużytkowego. Moduły mają gabaryty umożliwiające transport drogowy bez specjalnych zezwoleń. Można je dowolnie konfigurować tworząc różne obiekty architektoniczne.