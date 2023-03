Domy przyszłości to nie futurystyczny plan, ale osiedle w podkrakowskim Libertowie

Ekologiczny, ekonomiczny, ciepły, bezpieczny, a do tego wpisujący się w najnowsze trendy architektoniczne – brzmi jak fantazja lub dom dostępny tylko na kartach katalogów? Nic bardziej mylnego. Pod Krakowem powstaje kameralne osiedle Domów Przyszłości od HausWerk.

Budowa "zdrowych budynków", w których spędzamy znakomitą część naszego życia, to nie chwilowy trend czy przelotna moda. Dziś podejmując decyzje konstrukcyjno-projektowe oraz wybierając technologie tworzące nasze miejsce do życia, stawiamy na rozwiązania, dzięki którym zyska nie tylko człowiek, ale również planeta. Wszystko w służbie tego, by dbać o nasz dobrostan, zdrowie, budżet, a także… dobro przyszłych pokoleń. Nie dziwi więc fakt, że ogromną popularnością cieszą się konstrukcje prefabrykowane z jedynego w pełni odnawialnego surowca - drewna. Charakteryzują się niezwykłą trwałością, energooszczędnością, a do tego wznoszone są znacznie szybciej niż ich klasyczne odpowiedniki. Od startu prac do oddania kluczy mijają zaledwie 4 miesiące. Ekologicznie i ekonomicznie zarazem.

Domy Przyszłości – osiedle inne niż wszystkie

Technologia, natura, komfort – trzy słowa będące fundamentem nowoczesnego projektu, do którego mieszkańców zaprasza HausWerk. To firma wywodząca się z grupy PalettenWerk, a więc jednej z największych firm branży drzewnej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Osiedle, przytulone do progu Pogórza Wielickiego, powstało w poszanowaniu do tego, co mamy najcenniejsze – naszej planety. Minimalizacja śladu węglowego, wykorzystanie naturalnych zasobów odnawialnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku-taka właśnie idea przyświecała projektantom, którzy powołali do życia podkrakowskie osiedle Domy Przyszłości.

Nowoczesna technologia budownictwa, na której oparliśmy te niezwykłe budynki, została opracowana we współpracy z Politechniką Krakowską i Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego, a także z ekspertami i reprezentantami instytucji branżowych – mówi Rafał Korytowski, prezes zarządu HausWerk.

- Dzięki prefabrykacji uzyskaliśmy doskonałą jakość wszystkich elementów konstrukcyjnych, tworząc budynki o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych i akustycznych, a także funkcjonalne rozwiązania podnoszące komfort korzystania z przestrzeni każdego z domów wchodzących w skład naszego osiedla. Podstawowym materiałem budowlanym wykorzystanym w procesie produkcji było drewno – jedyny w pełni odnawialny, naturalny, a zarazem szlachetny surowiec, który pozwala zachować zerowy bilans emisji CO2 budynków i uważany jest za główny materiał budownictwa w przyszłości – dodaje przedstawiciel podkrakowskiego producenta domów prefabrykowanych.

Jednym z kluczowych elementów, który wpływa na poziom zadowolenia z użytkowania budynku, są przegrody zewnętrzne, między innymi okna. Na ich ramach spoczywa naprawdę olbrzymia odpowiedzialność - ich jakość ma niebagatelny wpływ na doskonałe docieplenie konstrukcji, efektywną wentylację, optymalny bilans termiczny, idealne poziomy nasłonecznienia i wilgoci. Nowoczesne przeszklenia, zwłaszcza te w formacie XXL, stają się także oryginalną ozdobą każdego wnętrza. Monumentalne tafle mogą z powodzeniem zastąpić ściany, co sprawia, że otaczająca budynek natura staje się częstym gościem w wymarzonych czterech kątach. W tym projekcie postawiono na rozwiązania od OknoPlus.

Domy przyszłości to nie futurystyczny plan czy budowlana sfera marzeń, a niezwykłe osiedle w podkrakowskim Libertowie, które czerpie z natury to, co najlepsze.