Donice zamiast aut. Nowa zieleń przed Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach

Przed Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach postawiono donice z krzewami, które będą blokować parkowanie w tym miejscu. ​​

- W Katowicach realizowane są zmiany, których celem jest budowanie transportu zrównoważonego – przyjaznego dla pieszych, rowerzystów, kierowców i pasażerów komunikacji publicznej. Jej elementem jest m.in. ograniczanie ruchu kołowego w Śródmieściu. Wciąż jednak wielu kierowców nie szanuje prawa – parkuje na drogach rowerowych czy zieleńcach. Dlatego podjąłem decyzję o realizacji akcji „Wyzwanie parkowanie". W ciągu ponad roku strażnicy miejscy ujawnili blisko 20 tys. wykroczeń przeciwko porządkowi w komunikacji – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Uzupełnieniem działań straży miejskiej jest tworzenie barier architektonicznych dla kierowców, takich jak ustawienie donic bądź barierek w miejscach, w których regularnie łamany jest zakaz postoju czy rozjeżdżana jest zieleń – dodaje prezydent.

Przed Wyższym Urzędem Górniczym umieszczono przygotowane przez Zakład Zieleni Miejskiej tuje. Donice blokują wjazd na zabrukowaną przestrzeń przed budynkiem, a jednocześnie stanowią zieloną, całoroczną ozdobę tego miejsca.

To nie pierwsze tego typu działanie Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach, który uczestniczy w przeciwdziałaniu parkowaniu w miejscach, które nie są do tego przeznaczone. Podobne akcje były realizowane między innymi na osiedlu Tysiąclecia oraz ul. Misjonarzy Oblatów, gdzie ZZM posadził krzewy, a Miejski Zarząd Ulic i Mostów ustawił dodatkowo słupki blokujące wjazd samochodów. Zarówno ZZM, jak i MZUiM biorą udział w działaniach skupionych wokół miejskiej akcji „Wyzwanie: parkowanie!", której celem jest przeciwdziałanie nieprawidłowym zachowaniom kierowców, zakłócającym porządek w przestrzeni publicznej. Oprócz blokowania pozostawiania samochodów w nieprzeznaczonych do tego miejscach – np. poprzez nasadzenia nowych roślin – ZZM również rewitalizuje już zniszczone tereny, jak m.in. rozjeżdżone zieleńce wymagające odnowienia trawników.