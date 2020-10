Drewniana bryła nad jeziorem projektu Toya Design

W sercu Puszczy Noteckiej, nad jeziorem stanęła klimatyczna, drewniana bryła zaprojektowana przez Toya Design.

- Projektując ten dom chcieliśmy stworzyć przestrzeń pozwalającą korzystać użytkownikom z dobrodziejstw otaczającej przyrody i obcowania z nią w pełnej pokory zgodzie. Bryła z budynkiem gospodarczym został zaprojektowany w 2019 roku. Ze względu na otoczenie, koszty i czas wybraliśmy technologię Steico. Budynek jest ekonomiczny, energooszczędny, ekologiczny. Charakteryzuje się prostą i zwartą formą, która wpisuje się w otoczenie leśnej polany - opowiadają architekci z Toya Design.

Skala budynków, proporcje i wzajemne usytuowanie stanowią razem typ wiejskiej zagrody, a zastosowane naturalne materiały – szczególnie drewno – są osadzone w tradycji regionu.

Wyraźnie oddzielona strefa wejściowa nawiązuje do funkcji ganku, a głębokie zadaszenie od strony ogrodu jest odniesieniem do charakterystycznych dla wielkopolskich domów podcieni. Budynek jest otwarty na otoczenie, które wnika do wnętrza z każdej strony przez duże przeszklenia.

Zasilany i ogrzewany odnawialnymi źródłami energii jest dobrym przykładem świadomej i odpowiedzialnej dbałości o środowisko. W powiązaniu z naturalną drewnianą strukturą budynku oraz jego osadzeniem w otoczeniu daje zamierzony i odczuwalny efekt spójności rozwiązań.