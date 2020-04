Drewniany wieżowiec z zielonami tarasami, ogródkiem warzywnym i miejscem spotkań

W sercu jednego z kwartałów Rotterdamu powstanie pierwszy w pełni drewniany budynek. Osiągnie wysokość 50 metrów. To pracownia Mei architects and planners zaprojektowała nową inwestycję "Sawa" dla Nice Developers i Era Contour. Budynek zostanie zbudowany w całości z drewna klejonego warstwowo (CLT). Architekci zaplanowali duże zielone tarasy i ogródki warzywne, dzięki którym najbliższa okolica zyska na biologicznej różnorodności.

Najnowszy projekt spod kreski Mei architects and planners wychodzi naprzeciw strategii Europejskiego Zielonego Ładu, zarówno celom ONZ dotyczącym zrównoważonego rozwoju, jaki i planom władza Rotterdamu w zakresie redukcji emisji CO2. Inwestor i architekci zgodni byli, co do wyboru technologii CLT do budowy wieżowca. Nie tylko przeważył tu fakt magazynowania CO2 i zmniejszenia tym samym emisji, ale też inwestora przekonał czas budowy, który jest krótszy w porównaniu z konstrukcją betonową, zaś komfort życia przyszłych mieszkańców Sawy niewątpliwie wzrasta. W zamierzeniu architektów ma to być wzorcowy projekt dla nowych pokoleń, a także ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju. To też namacalny dowód, że to co z pozoru wydaje się oczywistym wyborem można zrobić zupełnie inaczej.

Projektować bardziej zdrowe środowisko życia

Holenderskie miasta wciąż się rozwijają, zaś konsekwencje urbanizacji dla ekosystemu to co raz częściej zauważalne powodzie, stres cieplny, czy rosnąca emisja CO2. Jednocześnie przez wzrost urbanizacji zanikają naturalne siedliska ptaków czy łąki kwietne dla pszczół i motyli. Projektując Sawę, Mei architects and planners, zobowiązali się do zmiany tego trendu i zarazem chcieli przyczynić się do stworzenia bardziej zdrowego środowiska życia. We współpracy z miejskimi ekologami zaprojektowali budynek w taki sposób, aby roślinność zintegrować z balkonami, tarasami i patio, zwiększając tym samym biologiczną różnorodność okolicy.

- Jako architekt uważam, że powinniśmy wziąć odpowiedzialność za tworzenie bardziej zdrowego do życia środowiska. I teraz jest ten właściwy moment. Projekt Sawy pokazuje, że pewne rzeczy można zrobić inaczej - podkreśla Robert Winkel, właściciel i architekt, Mei architekci i planiści.



Tworzyć wspólnotę

Sawa powstaje w sercu rotterdamskiego kwartału i częściowo, ze względu na tę centralną lokalizację, naturalnie stworzy miejsca spotkań, przyłączając się też do lokalnych inicjatyw. W parterze budynku planowane są zróżnicowane funkcje, a patio ma działać jako zielony łącznik między budynkiem a otoczeniem takim jak ogród komunalny, co zapewni wartość dodaną zarówno mieszkańcom, jak i sąsiadom. W planach powstanie około 100 mieszkań, z czego 50 to będą mieszkania na wynajem w segmencie modułowym, umożliwiając pozostawanie w mieście osobom z niezbędnymi zawodami np. policjantom, nauczycielom, pielęgniarkom itp.

Budowa Sawy ma ruszyć w 2021 r.