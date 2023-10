Droga Królewska w Gdańsku bardziej zielona i reprezentacyjna. Znamy harmonogram

Konsultacje społeczne i analiza transportowa – to pierwsze kroki do zmian, które mają zajść w obszarze ulicy Długie Ogrody, Bramy Żuławskiej i estakady na ulicy Elbląskiej w Gdańsku. Podczas konferencji prasowej prezydent Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła plany dotyczące zmian w tej części Gdańska.

Gdańsk planuje przekształcić obszar ulicy Długie Ogrody i skrzyżowanie ulicy Elbląskiej w atrakcyjne miejsce, będące "bramą do miasta" od strony wschodniej.

- Długie Ogrody zamyka Brama Żuławska. Dzisiaj, to zabytek, którego tak naprawdę nie widać. Chcemy go wyeksponować. Oczywiście, aby to zrobić potrzebujemy, po przebudowie całego węzła zlikwidować estakadę prowadzącą z ul. Elbląskiej do Podwala Przedmiejskiego - zapowiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - To są kolejne kroki, które będziemy wykonywać, ale żeby to zrobić potrzebujemy przede wszystkim konsultacji społecznych, spotkań z interesariuszami i konsultacji urbanistycznych. W konsekwencji projektowania i wykonania. Jest to projekt obliczony na kilka lat – mówiła prezydent.