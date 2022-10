Droga rowerowa w Gdańsku już po remoncie

Do użytku cyklistów w Gdańsku oddana została wyremontowana droga rowerowa wzdłuż ulicy Pomorskiej.

REKLAMA

Droga rowerowa wzdłuż ulicy Pomorskiej została wyremontowana i jest w pełni przejezdna. Amatorzy dwóch kółek mogą tam bez przeszkód realizować swoją pasję.

Remont nawierzchni drogi rowerowej na ul. Pomorskiej trwał od sierpnia. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni podzielili go na dwa etapy – w pierwszym prace odbywały się na odcinku od ul. Subisława do ul. Chłopskiej. Następnie przeniesiono się z pracami na odcinek od ul. Chłopskiej do ul. Orłowskiej.

Prace zakładały całkowitą wymianę nawierzchni drogi dla rowerów. Dlatego też dotychczasowa nawierzchnia z kostki została w całości rozebrana, wykonana też została nowa podbudowa. Ostatnią częścią remontu było ułożenie nowej warstwy asfaltowej.

Nowa nawierzchnia powinna spełnić oczekiwania rowerzystów. Jest równa, komfortowa i bezpieczna.