Drucianka Campus na horyzoncie! To nowa rewitalizacja Liebrecht & wooD na warszawskiej Pradze-Północ

Na Pradze-Północ przy Kijowskiej powstanie Drucianka Campus. Liebrecht & wooD odmienią Warszawską Fabrykę Drutu, Sztyftu i Gwoździ (Drucianki). Projekt architektoniczny powstał w pracowni Juvenes Projekt. Koszt inwestycji wyniesie 150 mln euro.

Liebrecht & wooD rozpoczął prace przygotowawcze do realizacji najnowszej inwestycji na warszawskiej Pradze-Północ.

W ramach rewitalizacji Warszawskiej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ (Drucianki) powstanie Drucianka Campus.

Innowacyjny kampus mixed-use oferujący 42 tys. mkw. pow. biurowej oraz ponad 7, 5 tys. mkw. dodatkowej pow. przeznaczonej na część handlową, usługową oraz eventową.

Realizacja Drucianka Campus potrwa około 2,5 roku, a koszt całej inwestycji wyniesie niemal 150 mln euro.

Inwestycja powstanie na terenie dawnej Warszawskiej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ (Drucianki) znanej też jako Belgijska Fabryka Drutu w Warszawie. Ten dawny kompleks przemysłowy zaprojektowany został w 1899 roku przez wybitnego polskiego architekta – Kazimierza Loewe i działał pod różnymi nazwami przez 101 lat, aż do 2000 r. Istniejąca zabudowa stanowi zwarty zespół złożony z jedno- i dwukondygnacyjnych obiektów fabrycznych z początku XX. wieku wpisanych do Rejestru Zabytków i ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. Najcenniejsze obiekty historycznego zespołu stanowią przykład architektury przemysłowej, wykorzystującej ceglany detal architektoniczny czerpiący z form neogotyckich.

Industrialny charakter warszawskiej Pragi kryje w sobie ogromny potencjał do tworzenia wyjątkowych miejsc. To właśnie tutaj zrealizujemy nasz kolejny miastotwórczy projekt rewitalizacyjny – Drucianka Campus - zaznacza Magdalena Bartkiewicz-Podoba, CEO Liebrecht & wooD w Polsce.

Drucianka Campus na horyzoncie – nowa rewitalizacja od Liebrecht & wooD na Pradze-Północ, fot. mat. inwestora

Sukces komercyjny Centrum Praskiego Koneser dowodzi, że jest to destynacja bardzo chętnie wybierana przez polskie i międzynarodowe firmy, które poszukują oryginalnej i przyjaznej przestrzeni biurowej, stymulującej kreatywność, rozwój talentów oraz integrację pracowników. Doświadczenia pandemii pokazały, że najlepszą przestrzeń dla biznesu tworzą projekty biurowe, zapewniające nie tylko miejsce do pracy, ale uwzględniające też inne potrzeby pracowników. Drucianka Campus to wielofunkcyjny projekt nowej generacji. To projekt oferujący uzupełnioną funkcjami komercyjno-usługowymi nowoczesną przestrzeń biurową klasy A, ale też projekt zorientowany na dobrostan i lepszą jakość życia całej społeczności skoncentrowanej wokół niego, w tym społeczności sąsiadujących inwestycji mieszkaniowych. Zabytkowe zabudowania zostaną odrestaurowane i uzupełnione nowoczesną, lekką architekturą, a cały teren fabryki zostanie przekształcony w atrakcyjną wizualnie przestrzeń, pełną zieleni i miejsc do wypoczynku. Życie będzie się tu toczyło zarówno w godzinach pracy, jak i poza nimi – opowiada Magdalena Bartkiewicz-Podoba.

Nowoczesna architektura spod kreski Juvenes Projekt

Kompleks fabryczny czeka spektakularna rewitalizacja. Najnowsza inwestycja Liebrecht & wooD to nie tylko nietuzinkowy projekt architektoniczny pracowni Juvenes Projekt (pod kierownictwem architektów Jacka Świderskiego i Krzysztofa Matwiejuka). To także projekt przygotowany zgodnie z zasadami nowoczesnego, zrównoważonego budownictwa. Już na etapie prac koncepcyjnych uwzględniono w nim standardy zgodne z polityką ESG wdrażaną w firmie Liebrecht & wooD. Druciankę Campus wyróżniać będzie dbałość o ochronę środowiska i energooszczędność, jak również o aspekty społeczne. Najnowszy projekt Liebrecht & wooD będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Outstanding.

Realizacja Drucianka Campus zakłada rewitalizację obiektów zabytkowych, uzupełnionych nowoczesną, lekką architekturą, skomponowaną w sposób pozwalający na wyeksponowanie odrestaurowanych budynków historycznych. Inwestycję utworzą trzy sześciokondygnacyjne budynki biurowe o łącznej powierzchni 42 000 mkw. oraz adaptowane do nowych funkcji obiekty zabytkowej fabryki. Zabudowę dopełnią pełne zieleni przestrzenie publiczne placów

i ciągów pieszych, które w powiązaniu z funkcjami usługowymi, umożliwią korzystanie z ogródków gastronomii, aktywny wypoczynek, rekreację oraz organizację plenerowych wydarzeń.

Drucianka Campus zakłada rewitalizację obiektów zabytkowych, uzupełnionych nowoczesną, lekką architekturą, fot. mat. inwestora

Fabryka Drucianka zlokalizowana jest przy ul. Kijowskiej (przy Trasie Świętokrzyskiej) na warszawskiej Pradze Północ, w jednej z najdynamiczniej rozwijających się dzielnic stolicy. Bliskie sąsiedztwo kluczowego węzła komunikacyjnego, jakim jest Dworzec Wschodni, zapewnia szybki dostęp do licznych linii: kolejowych, tramwajowych, autobusowych, a już wkrótce – także III linii metra.

Na terenie dawnej Warszawskiej Fabryki Drutu, Sztyftu i Gwoździ rozpoczęto przygotowania do rewitalizacji i budowy – prowadzone są między innymi prace związane z zabezpieczeniem zabytkowych budynków oraz czyszczeniem i odzyskiwaniem cegieł. Niebawem rozpocznie się również realizacja ściany szczelinowej parkingu podziemnego, a także prace ziemne. Projekt Drucianka Campus realizowany będzie w formule construction management, polegającej na wybieraniu wyspecjalizowanych firm do poszczególnych zadań budowlanych.

