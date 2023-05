Drugi budynek Cavatina Hall otrzymał certyfikat BREEAM Excellent

Będący częścią kompleksu mixed-use Cavatina Hall budynek Cavatina Hall B otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Oddany do użytku w lutym tego roku w Bielsku-Białej budynek Cavatina Hall B otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent.

Biurowiec oferuje ponad 4,8 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni biurowej wysokiej jakości.

Cavatina Hall to miastotwórczy, futurystyczny kompleks typu mixed-use, który łączy w sobie funkcje biurową i usługową z kulturalną.

Cavatina Hall jest pierwszym w Bielsku-Białej kompleksem biurowym oferującym powierzchnie klasy A – w sumie ponad 15,5 tys. mkw. przestrzeni do pracy. Pierwszy z budynków został oddany do użytku w 2020 r. i szybko zapełnił się najemcami. Drugi budynek ma powierzchnię najmu brutto ponad 4,8 tys. mkw., a do tego 3 zielone tarasy oraz ponad 70 miejsc parkingowych. Podobnie jak całe portfolio projektów należących do Cavatina Holding, Cavatina Hall B spełnia wysokie wymagania międzynarodowego standardu BREEAM.

Cavatina Hall to szczególny projekt typu mixed-use w naszym portfelu. Bielsko-Biała jest atrakcyjną lokalizacją na mapie mniejszych ośrodków miejskich w Polsce, przyciągającą inwestorów i turystów. Nasza inwestycja jest ważnym impulsem dla rozwoju miasta, wyznaczającym trendy nie tylko w skali regionu. Teraz cała ta inwestycja wraz z salą koncertową posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent - mówi Krzysztof Wilczak, Leasing Director w Cavatina Holding.

Zgodnie z filozofią Cavatina Holding, kompleks Cavatina Hall zaprojektowany został z myślą o zdrowiu i komforcie jego użytkowników oraz minimalizacji wpływu na środowisko. Cavatina Hall przyciąga firmy ceniące sobie nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające zarządzanie obiektem oraz optymalizujące zużycie zasobów takich jak energia czy woda.

Budynek B otrzymał w procesie certyfikacji maksymalną ocenę w kategorii gospodarowania wodą. Cavatina Hall została także bardzo wysoko oceniona za jakość użytych materiałów, energooszczędność i aspekty transportowe.

Futurystyczny projekt Cavatina Hall został wcześniej nagrodzony w prestiżowym International Property Awards. Obiekt jest również certyfikowany w systemie WELL Health-Safety. Inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony najemców, zwłaszcza z prężnie rozwijającego się sektora IT i usług dla biznesu.

Cały kompleks w unikalny sposób łączy on funkcję biurową z kulturalną – od ponad roku można już korzystać z nowoczesnej, świetnie zaprojektowanej sali koncertowej mogącej pomieścić ok. 1000 osób. W obiekcie działa także profesjonalne, dobrze wyposażone studio nagrań.