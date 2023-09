Drugi etap budowy Pinea w Pobierowie już z wiechą

W Pobierowie trwają prace przy budowie inwestycji Pinea Resort & Apartments spod kreski Chapman Taylor. Na II etapie zawisła już wiecha.

Kolejne etapy budowy kompleksu wypoczynkowo-uzdrowiskowego Pinea w Pobierowie są realizowane zgodnie z planem. Budowa II etapu Inwestycji obejmuje realizację budynku apartamentowo-hotelowego o 9 kondygnacjach nadziemnych i dwóch kondygnacjach podziemnych, a także budynek basenu i kompleksu saun oraz garażu posiadającego dwie kondygnacje podziemne. Aktualnie zakończono prace żelbetowe łącznie z betonowaniem dachu. Tym samym osiągnięto tzw. stan surowy zamknięty.

Uroczyste zawieszenie symbolicznej wiechy to okazja do podziękowania wszystkim podmiotom współpracującym przy projekcie za ich wkład w realizację przedsięwzięcia. Pinea Resort & Apartments to duża inwestycja, angażująca wiele podmiotów, w tym firm lokalnych i ponad 200 pracowników będących specjalistami różnych branż. Kolejny już raz, pomimo wielu trudności udało nam się zmieścić w harmonogramie – co zawdzięczamy ogromnemu zaangażowaniu i dyscyplinie wszystkich pracujących ekip – mówi Kierownik Projektu Mateusz Cisoń, przedstawiciel generalnego wykonawcy STRABAG Polska.