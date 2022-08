Drugi tunel średnicowy pod Łodzią. Kolej pojedzie pod dworcem Łódź Kaliska i Retkinią

Prace przy tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi wchodzą w kolejną fazę – spółka CPK złożyła wniosek o decyzję lokalizacyjną. To jeden z ostatnich elementów przygotowania do budowy, która ma ruszyć w pierwszej połowie 2023 roku. Tunel jest elementem łączącym Warszawę i Łódź z Poznaniem i Wrocławiem.

– Ten tunel to ważny element infrastruktury transportowej w Łodzi, ale i nie tylko. To również łącznik tzw. igreku, czyli przygotowywanej linii dużych prędkości między Warszawą i Łodzią a Poznaniem i Wrocławiem. To kluczowy element Programu CPK w Polsce, dzięki któremu podróże koleją staną się łatwiejsze, szybsze i wygodniejsze. W bezpośrednim zasięgu inwestycji kolejowych CPK znajdzie się ok. 24 mln Polaków – mówi Marcin Horała, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej oraz pełnomocnik rządu ds. CPK.