Drugie co do wielkości studio IKEA w Polsce już gotowe

Aż 255 mkw. przestrzeni pełnej przykładowych aranżacji oferuje otwarte po przebudowie studio IKEA w rzeszowskiej Millenium Hall.

Wprowadzenie nowego formatu Studia planowania i zamówień IKEA w Rzeszowie to element strategicznego rozwoju marki w kierunku sprzedaży omnikanałowej, dzięki której firma chce „ułatwiać, jak największej liczbie osób, spełniać marzenia o lepszym domu”.

Studio planowania i zamówień IKEA w Millenium Hall to aż 255 mkw. przestrzeni pełnej przykładowych aranżacji dopasowanych do oczekiwań lokalnego rynku. Część ekspozycyjna wyróżnia się największą, ze wszystkich Studiów planowania i zamówień IKEA, liczbą rozwiązań prezentujących systemy mebli modułowych METOD, BESTA, KALLAX, EKET i PAX.

Inspiracje oraz pomysły można czerpać także z dostępnych wzorników frontów, blatów, zlewów, baterii kuchennych i innych akcesoriów wyposażenia kuchni oraz szaf. Ponadto zwiększona została liczba stanowisk, przy których doświadczeni specjaliści przedstawią spersonalizowane rozwiązania, pomogą zaplanować wnętrze lub umówią usługę projektowania w domu.

Gdy w 2018 roku w tym samym lokalu w Millenium Hall otwieraliśmy pierwszy w Rzeszowie Punkt Odbioru Zamówień IKEA, byliśmy przekonani, że to miasto ma ogromny potencjał. Chcieliśmy dać mieszkańcom Podkarpacia coś wyjątkowego, dlatego w części ekspozycyjnej można było obejrzeć wybrane rozwiązania do sypialni i salonu. W kolejnych latach sukcesywnie poszerzaliśmy naszą ofertę o realizowane na miejscu usługi planowania kuchni i rozwiązań do przechowywania - mówi Piotr Siwiec, Dyrektor Regionu IKEA Kraków.