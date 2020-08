Drugie życie Hali Targowej w Bydgoszczy

Do końca sierpnia br. Bydgoszcz czeka na chętnych do zorganizowania przy ul. Magdzińskiego przestrzeni na działalność handlową, gastronomiczną i kulturalną. Zwycięzca konkursu urządzi wnętrze i będzie zarządzał halą przez 10 lat.

REKLAMA

Konkurs na operatora Hali Targowej ogłoszono na początku roku, a ze względu na epidemię koronawirusa termin nadsyłania propozycji został przedłużony do końca wakacji. Zwycięzca urządzi wnętrze i zorganizuje w tym miejscu przestrzeń na działalność gastronomiczną i handlową. Część Hali Targowej powinna służyć jako tzw. przestrzeń eventowa, w której odbywać się będą cykliczne wydarzenia otwarte dla mieszkańców.



Przyszły dzierżawca będzie prowadził w niej działalność przez 10 lat. Od zainteresowanych podmiotów Bydgoszcz oczekuje przedstawienia spójnego i estetycznego charakteru stoisk i szyldów oraz wystroju nawiązującego do historii miasta. Będzie to główne kryterium w konkursie – sposób zagospodarowania i użytkowania Hali Targowej ma w tym konkursie większe znaczenie niż cena czynszu dzierżawnego. Brane pod uwagę będzie też doświadczenie oferenta.



Na zgłoszenia Bydgoszcz czeka do 31 sierpnia 2020 roku.

Stuletnia Hala Targowa wraca na mapę Bydgoszczy

Hala wróciła pod skrzydła miasta z końcem 2016 roku, tuż przed swoimi 110. urodzinami. Służyła bydgoszczanom od 20 lipca 1907 roku, z wielką pompą otwarta uroczystym biciem dzwonu dokładnie o 7 rano. Zbudowana za pieniądze miasta Bydgoszczy, zaprojektowana przez berlińskich architektów - Boswau & Knauer GmbH. W swoim czasie najnowocześniejsza w całych Prusach, w niej handlowano mięsem, rybami i jajami. Urzędowali w hali nie tylko sprzedawcy na 96 stanowiskach, ale też lekarz weterynarz, posterunkowy, służby sanitarne. Z relacji medialnych sprzed wieku możemy sobie wyobrazić to miejsce, jako wyjątkowo luksusowy pasaż handlowy dla smakoszy. Przyjeżdżali z całej okolicy po ryby morskie, owoce morza, raki i ostrygi. Po wojnie właśnie w hali ulokowali się handlarze z deficytowym towarem z zachodu Europy i Turcji (legendarne tureckie swetry), ale też nielegalni sprzedawcy waluty. W realiach kapitalistycznych z roku na rok na Magdzińskiego było coraz mniej klientów. W końcu właściciel – bydgoski Społem, postanowił sprzedać obiekt. Nabywcą został pierwszy budowniczy – miasto Bydgoszcz.

Teraz zabytkowa Hala Targowa jest odrestaurowywana zgodnie z historycznym charakterem.