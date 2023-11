Drzewa na placu Trzech Krzyży w Warszawie mają swoich patronów

Po niemal stu latach zieleń wróciła na pl. Trzech Krzyży w Warszawie. W ostatnich dniach posadzono tam 24 wysokie i dorodne drzewa – lipy i głogi. Przy każdym z nich pamiątkowe tabliczki wbiły dzieci ze śródmiejskich szkół i przedszkoli. Plac zdobi też wiele krzewów i bylin.

Zmiany na pl. Trzech Krzyży rozpoczęły się w zeszłym roku. Kierowcy i piesi zyskali tu nową nawierzchnię jezdni i chodników.

Natomiast rowerzyści – przeznaczoną dla siebie infrastrukturę.

Teraz mogą oni korzystać z drogi, która wygodnie prowadzi wzdłuż Al. Ujazdowskich i Nowego Światu.

Dopełnieniem zmian stało się nasadzenie nowych drzew.

Zwieńczeniem remontu na placu Trzech Krzyży w Warszawie jest dosadzenie nowych drzew i niskiej zieleni. Dzięki temu przestrzeń placu diametralnie się zmieni. Będzie to widać szczególnie wiosną i latem, gdy rośliny się zazielenią. Jednak już teraz rzucają się w oczy okazałe drzewa. Do Warszawy przyjechały z niemieckiej szkółki z Hamburga, gdzie dorastały przez 35 lat. To 16 lip holenderskich o obwodzie pnia min. 50 cm oraz osiem głogów Lavallego o obwodzie pnia min. 30 cm.

Plac Trzech Krzyży przeszedł remont, powstała tu długo wyczekiwana droga dla rowerów, ale to, co tak naprawdę stanowi o jego metamorfozie to zieleń, która wróciła tu po blisko stu latach – mówi Rafał Trzaskowski. – Każde z posadzonych drzew ma swojego patrona – stołeczną szkołę lub przedszkole. Wśród nich jest także warszawski Instytut Głuchoniemych, w którym dziś wręczaliśmy dzieciom dyplomy Opiekuna Drzewa. Nowe drzewa będą rosły razem z najmłodszym pokoleniem warszawianek i warszawiaków – dodaje prezydent Warszawy.

Plac dużych drzew

Nowe drzewa zaczęto sadzić pod koniec października. Siedem lip utworzyło szpaler wzdłuż wschodniej pierzei placu przed skrętem w ul. Książęcą. Pozostałe drzewa wypełniły przestrzeń na wyspie – po północnej stronie kościoła św. Aleksandra, którą przed remontem zajmowały auta. Na trójkątnej działce przy północnej krawędzi placu (między ul. Żurawią i Książęcą) widać już 17 wysokich na ok. sześć metrów lip i głogów. Kosztowały po 11,5 tys. zł. i objęte są trzyletnią gwarancją.

Każde nowo posadzone drzewo ma swojego patrona. Dlatego przy lipach i głogach znajdują się pamiątkowe tabliczki. Wbiły je w ziemię dzieci ze śródmiejskich przedszkoli i szkół podstawowych. Na miejscu czekały na nich łopaty. Na tabliczkach wygrawerowano napis: „Drzewa rosną z dziećmi”. Dalej dopisano nazwę placówki, której podopieczni będą się nimi opiekować.

Wygodniej i bezpieczniej na placu

To niejedyne zmiany na pl. Trzech Krzyży. Przejście dla pieszych w jego centralnej części, nisko ocenione w audycie, ma teraz sygnalizację i azyle. Pasażerowie komunikacji miejskiej już nie muszą przesiadać się między przystankami rozrzuconymi po placu – utworzono jeden wspólny dla licznych linii autobusowych.

Ważnym elementem zmian na pl. Trzech Krzyży było też odtworzenie wielu elementów zieleni, które stanowiły istotną część tej przestrzeni przed II wojną światową. Oprócz nowych drzew, krzewów, bylin i trawników wzdłuż północnej i wschodniej pierzei, zielony charakter będą mieć także mniejsze wyspy po północnej i południowej stronie Kościoła św. Aleksandra. Łącznie powstało tu ponad 2,7 tys. m kw. terenów zielonych.