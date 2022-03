Dubaj, Warszawa, Londyn: case studies z całego świata - tak zadbano o akustykę!

Ściany to płaszczyzna dekoracyjna, a jednocześnie akustyczna. Pokazujemy najciekawsze realizacje, gdzie ściany (i nie tylko) pełnią rolę estetyczną i praktyczną.

O charakterze wnętrz stanowią dziś już nie tylko meble i dodatki. Ściany, podłogi, sufity przejęły rolę elementów, które mają uwodzić wzrok i zaskakiwać.

Nadmierny hałas przeszkadza pracownikom biur, ale także np. dzieciom w czasie lekcji WF-u czy publiczności w czasie zawodów sportowych.

Wśród dostępnych rozwiązań, które pomogą zachować estetykę i akustykę we wnętrzach są panele akustyczne na ściany, sufity zintegrowane ze ścianami, a nawet... rozwiązania ściany zastępujące.

Gładkie ściany już dawno przestały kusić projektantów wnętrz. Architekci ciekawych pomysłów szukają już nie tylko w asortymencie farb strukturalnych czy tapet. Na ścianach coraz częściej pojawiają się ozdobne panele, których zadaniem jest nie tylko element dekoracyjny, ale pomagają również zadbać o przyjazną dla użytkowników akustykę.

Optymalizacja przestrzeni biurowych pod kątem dobrego samopoczucia pracowników stała się priorytetowa dla wielu korporacji i mniejszych firm. Architekci i działy HR w firmach prześcigają się pomysłach co zmienić, by osoby przebywające w biurowcach czuły się komfortowo, ponieważ samopoczucie w sposób oczywisty wpływa także na wydajność ich pracy. Jednak tam gdzie wchodzi funkcjonalność, czasem design schodzi na dalszy plan. Projektanci poszukują więc nieszablonowych rozwiązań, które połączą elementy wystroju z ich dobrym wpływem na ludzi.

Akustyczne układanki na ścianach

Ale ściany coraz częściej mają jeszcze jedno zadanie - to płaszczyzna dekoracyjna, a jednocześnie akustyczna. By ściana pomagała kształtować przyjazną dla użytkowników akustykę na ścianach montowane są panele.

– Ich wybór pod kątem kształtów, kolorów, rodzaju materiału czy trwałości jest praktycznie nieograniczony – wyjaśnia Alicja Koziej, menedżerka techniczna w Knauf Ceiling Solutions. I jak dodaje to znacząca zmiana jaka nastąpiła na rynku materiałów do aranżacji wnętrz w ostatnich 2 latach. – Jeszcze do niedawna ściana miała funkcję głównie dekoracyjną, a kształtowanie akustyki realizowano poprzez sufity podwieszane, wykładziny i miękkie elementy wyposażenia. Dziś ściany mają wyciszać, obniżać pogłos i podnosić izolacyjność akustyczną pomieszczeń w biurach, szkołach czy hotelach – dodaje Alicja Koziej.

Rozwiązania dobierać można pod indywidualne projekty architektoniczne. Płyty z linii Heradesign Creative wykonane z wełny drzewnej docinane są w dowolnym kształcie i wymiarze. W efekcie na ścianie zamontować można niczym mozaikę kolorowe trójkąty, sześcioboki, rąby. Pomagają one obniżyć pogłos w pomieszczeniu. – Dowolna kolorystyka pozwala natomiast idealnie zgrać dekoracje ścienne np. z wykładziną czy barwą obić mebli – podpowiada Alicja Koziej.

Indywidualizacja wnętrz to dziś podstawa. Producenci dają więc możliwość nadruku własnego wzoru na okładzinach ściennych. Takie rozwiązanie dostępne jest m.in. w linii laminowanych płyt AMF Termatex Line Modern.

Montaż dostępnych paneli akustycznych realizowany jest równie często w dużych wnętrzach wymagających akustycznie jak sale teatralne, aule czy sale gimnastyczne. W tych ostatnich z uwagi na kubaturę wnętrza oraz fakt, że znajdują się tu głównie twarde powierzchnie – podłoga, ściany, strop pogłos bywa naprawdę męczący.

Nadmierny hałas przeszkadza zawodnikom, dzieciom w czasie lekcji WF-u, ale również publiczności w czasie zawodów sportowych. Ściany przy użyciu paneli z wełny drzewnej zamieniają się w powierzchnie pochłaniające, a nie odbijające dźwięk. Co istotne panele Heradesign charakteryzują się wysoką odpornością na uderzenia. Ich trwałość producent sprawdzał w czasie crash testów z wykorzystaniem piłki do koszykówki uderzającej w powierzchnię paneli z prędkością 86 km/h.

Sufity zintegrowane ze ścianą

Na lotnisku w Dubaju także postawiono na okładziny ścienne. Metalowe panele, których w całym obiekcie zastosowano aż 218 tys. mkw. pojawiły się nie tylko na sufitach. Architekci z francuskiego biura projektowego ADP Ingénierie, specjalizującego się w planowaniu terminali lotniskowych zdecydowali, że metalowe panele mają z sufitu schodzić jednolitą powierzchnią na ściany, aż do posadzki. Tak duże powierzchnie metalowych okładzin o perforowanej powierzchni pozwoliły wpłynąć także na akustykę hali. Wnętrze zdobyło nagrodę międzynarodowej organizacji CISCA.

Takie przykłady integrowania sufitów ze ścianą przy wykorzystaniu tej samej okładziny znajdziemy również w polskich budynkach, m.in. we wnętrzach warszawskiego biurowca Equator wybudowanego przez spółkę Karimpol, a zaprojektowanego przez biuro APA Wojciechowski.

W biurowcu nad recepcją zainstalowano ażurową okładzinę Mesh Metal Armstrong, z kolei w hallu stołecznego wieżowca Mennica Legacy panele metalowe. W obu przypadkach okładziny ścienne oraz sufit współgrają kolorystycznie z kamieniem na posadzce dopasowując się szarością i beżem do odcienia podłogi.

Okładziny zastępują ściany

Wykorzystanie okładzin ściennych może w razie potrzeby nawet ścianę zastąpić. Na taki rodzaj rozwiązania zdecydowali się w Hackney Town Hall – budynku ratuszu w Londynie - architekci brytyjskiego biura Hawkins Brown Architecture. Przy okazji gruntownej rewitalizacji zabytkowego budynku mieli za zadanie odtworzenie - z zachowaniem zabytkowych ścian i wystroju - znajdującego się w sercu budynku atrium. Jedna ze ścian została zbudowana z aluminiowej okładziny – perforowanych paneli Armstrong. Kolorystyka instalacji wpasowana jest w znajdujące się po obu stronach ściany z zabytkowej cegły. W odnowionych wnętrzach auli odbywają się przyjęcia weselne oraz oficjalne spotkania i konferencje.