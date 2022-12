Dubajski standard w Wiśle

Wnętrza apartamentów w inwestycji Magiczny Horyzont w Wiśle zaplanują projektantki z warszawskich pracowni: Sylwia Pogorzelska z OIKOI oraz Magdalena Śliwka z pracowni Black Deer Workshop. Wcześniej urządzały wnętrza m.in. dla Ritz Carlton. Apartamentowce spółki WeWell w Wiśle przechodzą właśnie metamorfozę.

Budynki już stoją, zostały wprowadzone do sprzedaży, a obecnie trwa modernizacja ich elewacji.

Za koncepcję zewnętrznych zmian odpowiada architekt Paweł Stec, który wcześniej w Wiśle zrealizował m.in. hotel Aries.

Wnętrza apartamentów w inwestycji Magiczny Horyzont w Wiśle zaplanuje Sylwia Pogorzelska z OIKOI i Magdalena Śliwka z Black Deer Workshop.

Nazwa inwestycji nie jest bynajmniej przypadkowa. Kiedy zagłębić się w historię powstania apartamentowców Magiczny Horyzont w Wiśle okazuje się, że sporo tu zaskakujących detali. Jakie? Choćby to, że każdy z 28 apartamentów ma swoją prywatną windę jak w nowojorskim penthouse – właściciele mogą więc wjechać z podziemnego garażu wprost do swojego apartamentu.

Skąd takie luksusowe rozwiązanie w polskim kurorcie? Pierwotnym deweloperem projektu była zagraniczna spółka realizująca ultraluksusowe apartamentowce w Dubaju m.in. najnowszy projekt 219 Boat Club, w którym każdy z lokali ma dla odmiany swój prywatny basen. Podobny, niespotykany w polskich kurortach standard wprowadzono do Wisły. Apartamenty mają duże metraże, większość 70–90 mkw., po kilka tarasów przypisanych do jednego lokalu, duże ogródki.

To standard rzadko spotykany w segmencie apartamentów wakacyjnych w Polsce, choć w naszym kraju pojawia się coraz więcej zamożnych osób, które chcą mieć luksusowy second home na własne potrzeby w górach - wyjaśnia Jacek Twardowski, prezes spółki WeWell, która przejęła projekt.

Pełna prywatność z panoramą na Beskidy

Inwestycja wpisuje się w trend poszukiwania przez nabywców dużych apartamentów wakacyjnych w kameralnych budynkach zlokalizowanych tak, by zapewniały maksimum prywatności. Choć w polskich kurortach apartamentowce na kilkadziesiąt czy 200-300 lokali nadal cieszą się zainteresowaniem, to wkracza do nich także segment premium.

Spora grupa kupujących ceni sobie prywatność, nie chcą spędzać weekendów w tłumie turystów. To nabywcy, którzy bywali w dziesiątkach luksusowych hoteli na świecie, na szybki weekendowy odpoczynek w Polsce nie wybierają hoteli, stawiają na kameralność i otoczenie natury – ocenia Jacek Twardowski.

Spółka do opracowania koncepcji wykończenia wnętrz w Magicznym Horyzoncie zaprosiła więc projektantki, które mają doświadczenie w aranżowaniu luksusowych wnętrz, m.in. Sylwię Pogorzelską z warszawskiej pracowni OIKOI, która w londyńskiej pracowni projektowała wnętrza hotelu Ritz Carlton oraz przestrzenie W Hotels - sieci należącej do Marriotta. W teamie projektującym apartamenty w Wiśle znalazła się również architektka Magdalena Śliwka z pracowni Black Deer Workshop, która wspólnie z Sylwią Pogorzelską stworzyła także pracownię MoveIn.Book.

Dubaj, Indie, Polska i magiczny realizm

W projekcie od samego początku splatają się różne wątki: zagraniczny inwestor z Indii budujący w Dubaju, magiczny realizm po sąsiedzku – ponieważ tuż obok apartamentowców zlokalizowane jest największe w Polsce Muzeum Magicznego Realizmu, ale i silnie polski akcent – piękno Beskidów za oknami apartamentów. Takie też mają być wnętrza apartamentów.

Projektantki postawiły na międzynarodowy miks, z silnym akcentem na polskość. W ramach pakietów wykończeniowych zaplanowano więc hiszpańską i włoską glazurę z firm Ceramiche Refin oraz Baldocer, niemieckie tapety A.S. Creation. Dominują jednak rodzimy projektanci: na podłodze przewidziano Charme Parquet Luxury Vinyl. - Krzesła wybrałyśmy z linii Fameg, mają łagodną linię nadającą lekkości wnętrzu, a jednocześnie wysoką jakość i trwałość dlatego często zdobią wnętrza prestiżowych restauracji i pięciogwiazdkowych hoteli – wyjaśnia Sylwia Pogorzelska z OIKOI. Lekki, ażurowy design wyróżnia też oświetlenie, w tym modną lampę wiszącą Capello.

Projektantki we wnętrzu postawiły na międzynarodowy miks, z silnym akcentem na polskość, fot. mat. prasowe

Do lokalizacji budynków w otoczeniu natury projektantki nawiązują kolorystyką. Dużo tu stonowanych barw: drewna, szarości, delikatnej, naturalnej zieleni.

Taką kolorystkę zyska też modernizowana na budynkach elewacja oraz tarasy. Za koncepcję zewnętrznych zmian odpowiada architekt Paweł Stec, który wcześniej w Wiśle zrealizował m.in. hotel Aries.

Zakończenie modernizacji planowane jest na lato 2023 r. Magiczny Horyzont tworzą w sumie trzy budynki z 28 apartamentami. Ceny apartamentów w Magicznym Horyzoncie zaczynają się od 500 tys. do 1,6 mln zł.