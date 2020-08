Duża inwestycja na wrocławskim Nadodrzu już na wykończeniu. Zaglądamy na plac budowy

Zajezdnia Wrocław przy ul. Krętej niedługo będzie gotowa. Widać już konstrukcję wszystkich pięter. W najwyższym punkcie inwestycji nawiązującej do XIX-wiecznej zabudowy niedawno zawisła wiecha, a prace przeniosły się do środka, gdzie trwają prace murarskie i instalacyjne.

Oryginalna architektura nawiązująca do XIX-wiecznej zabudowy, podwyższony standard wykończenia, charakterystyczne wykusze oraz prawie 200 mieszkań różnego typu. To wszystko w budynku mieszkalnym koło zajezdni tramwajowej na Nadodrzu. Budowa wkroczyła w ostatni etap. Inwestycję prowadzi Bouygues Immobilier Polska.

Zajezdnia Wrocław przy ul. Krętej niedługo będzie gotowa. Widać już konstrukcję wszystkich pięter. W najwyższym punkcie niedawno zawisła wiecha, a prace przeniosły się do środka, gdzie trwają prace murarskie i instalacyjne. – Trwa montaż okien i ścianek, więc mieszkania nabierają kształtu. Niedługo rozpoczniemy wykonywanie elewacji. Wszystko jest na dobrej drodze ku temu, aby wczesną wiosną zakończyć budowę, a w połowie roku rozpocząć przekazywanie kluczy – informuje Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska.

Wszystko idzie zgodnie z planem dewelopera, który w 6-piętrowym budynku zaplanował prawie 200 mieszkań o wielkości od 25 do 56 mkw. Do wielu przynależą balkony, a do kilku – ogródki na pierwszym piętrze. Na parterze jest miejsce dla sklepów, restauracji lub innych lokali handlowo-usługowych. Pod budynkiem znajduje się hala garażowa.

Większą część stanowią jednopokojowe mieszkania typu studio. Ze względu na wielkość i lokalizację są odpowiednie pod wynajem. Na własne potrzeby właścicieli zaprojektowano natomiast większe mieszkania: 2-pokojowe i 3-pokojowe. Niektóre z nich posiadają duże okna w charakterystycznych wykuszach. – Różnorodność układów to duża zaleta – twierdzi Cezary Grabowski – a dobra informacja jest taka, że wciąż mamy dostępne mieszkania każdego typu.

Jedno z wejść do budynku prowadzi przez duży hol, w którym pojawi się recepcja. Przestrzenie wspólne będą wykończone gresem, klinkierem i elementami z drewna i stali. Oryginalnym pomieszczeniem będzie klub mieszkańca, tworzony jako miejsce sąsiedzkiej integracji. W klubie można będzie obejrzeć film lub napić się drinka. Z obu klatek będzie można do niego dojść bez opuszczania budynku.

Podwyższony standard wykończenia wnętrz ma korespondować z architektonicznym stylem okolicy, w której nie brakuje budynków pochodzących z XIX wieku. Aby Zajezdnia Wrocław do nich pasowała, zdecydowano się na cegłę klinkierową na elewacji.

– Lokalizacja jest bardzo zachęcająca. Nadodrze graniczy z obszarem Starego Miasta oraz urokliwym nabrzeżem Odry. To być możne jedna z najbardziej klimatycznych części miasta, pełna zabytkowych kamienic i artystycznego wyrazu – zauważa Cezary Grabowski. Nadodrze od wielu lat jest głęboko rewitalizowane. Odrestaurowywane są budynki, wracają ośrodki kultury, otwierają się sklepy i restauracje, ściany podwórek pokrywają murale. – To miejsce z charakterem, bardzo oryginalne. Próżno szukać drugiego takiego we Wrocławiu – wyróżnia Cezary Grabowski.