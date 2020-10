Duża inwestycja PKP PLK na Śląsku. W planach nowe przystanki, przejścia podziemne i dwupoziomowe skrzyżowania

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę o wartości ponad 660 mln zł netto z dofinansowaniem z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizowana dzięki nim inwestycja ma połączyć środki komunikacji i umożliwić dojazd koleją do portu lotniczego „Katowice Airport". Powstaną nowe przystanki, przejście podziemne i dwupoziomowe skrzyżowania.

Pasażerowie z Zawiercia dojadą do lotniska w 23 min, a z Tarnowskich Gór w niecałe 20 min. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie niecałą godzinę. Dzięki tej inwestycji zwiększą się możliwości podróży oraz dostęp do kolei w regionie. Poprawi się skomunikowanie lotniska w Pyrzowicach z miastami województwa śląskiego oraz sprawność kolei aglomeracyjnej.

– Inwestycja realizowana w ramach Krajowego Programu Kolejowego łączy środki komunikacji i umożliwia dojazd koleją do portu lotniczego „Katowice Airport”. Zwiększamy dostępność do kolei. To także impuls do rozwoju gospodarczego regionu. Do realizacji projektu wykorzystujemy środki unijne. Tworzymy kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

– Dzięki realizacji projektu zwiększy się w regionie dostępność do kolei. W znaczący sposób poprawi się skomunikowanie lotniska w Pyrzowicach z miastami województwa śląskiego, sprawność kolei aglomeracyjnej, a także połączenia dalekobieżne. Projekt ma również istotne znaczenie dla zwiększenia roli kolei w przewozach towarowych – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dostęp do kolei zwiększą nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów oraz 2-peronowa stacja Pyrzowice Lotnisko. Piesi będą korzystać z nowych przejść podziemnych w Pyrzowicach Lotnisku i Siewierzu. W Zawierciu, Pyrzowicach i Tarnowskich Górach zostaną zamontowane windy, aby ułatwić podróże osobom o ograniczonej możliwości poruszania się. Perony będą oświetlone i wyposażone w wiaty oraz ławki. Komfort i bezpieczeństwo w podróży zapewnią nagłośnienie i monitoring oraz czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Na stacji Zawiercie będzie nowy peron nr 3. Z myślą o wygodzie podróżnych zostaną zmodernizowane perony na stacjach: Tarnowskie Góry, Siewierz i Poręba. Rozwój kolei umożliwi zabezpieczenie terenu pod dwa przystanki na terenie gminy Miasteczko Śląskie i Poręba.

Projekt ma także istotne znaczenie dla sprawnych przewozów towarowych. Linia będzie ważną trasą obsługującą bocznicę towarową CARGO MPL Katowice oraz dwie bocznice w Siewierzu. Projekt pozytywnie wpłynie na transport towarów drogą kolejową i lotniczą. Pociągi towarowe przyspieszą do 80 km/h, linią pojadą też cięższe składy.

W ramach zadania zostanie odbudowany 30-kilometrowy nieczynny odcinek toru między Tarnowskimi Górami a Siewierzem. Rewitalizacja i elektryfikacja dotyczyć będzie ok. 48 km linii kolejowej. Do portu lotniczego pociągi będą jeździć z prędkością do 140 km/h.

Inwestycja obejmie 52 obiekty inżynieryjne, w tym budowę dwupoziomowych skrzyżowań m.in. z autostradą A1 i drogą wojewódzką DW 913 Będzin – Pyrzowice (droga dojazdowa do lotniska). Będzie bezpieczniej dzięki modernizacji 38 przejazdów kolejowo-drogowych.