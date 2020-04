Duża inwestycja w Toruniu powstanie z prefabrykatów

W Toruniu powstanie inwestycja zrealizowana w technologii prefabrykacji. Za projekt odpowiedzialni są S.A.M.I. Architekci, a za realizację - mająca doświadczenie na rynku Skandynawii Grupa Pekabex.

Pierwsza inwestycja w ramach rządowego programu mieszkaniowego realizowana w technologii prefabrykacji niebawem stanie się faktem. 24 kwietnia MDR Toruń sp. z o.o i Pekabex BET S.A. zawarły umowę dotyczącą budowy 320 mieszkań przy ul. Okólnej w Toruniu.

Przedmiotem podpisanej umowy jest budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi i infrastrukturą techniczną.

– Misją spółki PFR Nieruchomości jest dostarczanie na rynek dostępnych cenowo mieszkań na wynajem. Wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych może ułatwić realizowanie tego ambitnego zadania. Jestem przekonany, że prefabrykacja we współczesnych postaciach może dać wiele korzyści. Szacuje się, że w zależności od przyjętego sposobu montażu gotowych elementów, czas realizacji inwestycji można skrócić od 20 do 40 procent, a gotowe moduły pozwalają na zwiększenie powierzchni użytkowej mieszkań na poziomie od 3 do 5 procent. Dzięki temu, że elementy wytwarzane są w halach produkcyjnych możliwa jest stała kontrola jakości nieosiągalna podczas tradycyjnej budowy. Toruń to pierwszy projekt, który zamierzamy realizować w tej technologii, ale planujemy, by w przyszłości tego typu inwestycji było znacznie więcej – zaznacza Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości S.A.

– Jako największa firma branży budowlanej z polskim kapitałem, budująca w technologii prefabrykacji długo czekaliśmy, aby zrealizować projekt o tak dużym znaczeniu społecznym, jakim jest osiedle w Toruniu. Wierzymy, że to początek długiej i owocnej współpracy z PFR Nieruchomości i Miastem Toruniem. Przez wiele lat budowaliśmy mieszkania na terenie Skandynawii i cieszymy się, że nasi partnerzy jako pierwsi na polskim rynku uwierzyli w sprawdzone, nowoczesne technologie budowlane. Chcielibyśmy wspólnie z PFR Nieruchomości tworzyć nowoczesny system budownictwa mieszkaniowego - mówi Tomasz Seremet, członek zarządu, Grupa Pekabex. – Nasze mieszkania są ekologiczne i wyróżniają się wysoką jakością. Powstają znacznie szybciej niż osiedla budowane metodą tradycyjną, co jest ważne dla przyszłych mieszkańców. Mam nadzieję, że nowe osiedle będzie dla nich spełnieniem marzeń o pięknym, szczęśliwym domu rodzinnym w zielonym otoczeniu.

Zawarta umowa ma charakter warunkowy. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji konieczne będzie dostosowanie projektu wykonawczego do nowej technologii.

Osiedle zaprojektowane jest warszawską pracownię S.A.M.I Architekci.