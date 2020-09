Duża wielofunkcyjna inwestycja w Poznaniu. W planach m.in. rewitalizacja zabytkowych koszar

Połączenie funkcji mieszkaniowo-usługowo-biurowych oraz rewitalizacja zabytkowych budynków dawnych koszar wojskowych to założenia dużej, wieloetapowej inwestycji jaka ma powstać w Poznaniu.

BPI Real Estate Poland oraz Revive chcą połączyć siły na poznańskim rynku nieruchomości. Belgijscy deweloperzy na gigantycznym terenie o powierzchni 5,5 ha zlokalizowanym w samym centrum Poznania zamierzają zrealizować wieloetapową inwestycję. Projekt zakłada połączenie funkcji mieszkaniowo-usługowo-biurowych, a także rewitalizację zabytkowych budynków dawnych koszar wojskowych. 29 września br. podpisany został akt notarialny finalizujący zakup działki od Międzynarodowych Targów Poznańskich za kwotę 114,5 mln zł. W wydarzeniu uczestniczył Prezydent Miasta Poznania, Jacek Jaśkowiak. Planowana inwestycja będzie jedną z największych w całym portfolio BPI Real Estate Poland i drugą, po ekologicznym osiedlu Vilda Park, zrealizowaną w Stolicy Wielkopolski.

– Nasze plany są ambitne. Chcemy połączyć siły z Revive w jednym projekcie i wprowadzić w nim kilka funkcji, a także podjąć się trudu rewitalizacji zabytkowych budynków koszar. W naszych planach jest stworzenie nowoczesnego i przemyślanego projektu, którego ekologiczne rozwiązania będą funkcjonalne dla pokoleń. Przed nami ogrom pracy, tak abyśmy już wkrótce mogli przedstawić bardziej szczegółowy plan naszej nowej inwestycji – zapowiedział Béranger Dumont, Dyrektor Generalny BPI Real Estate Poland.

– Koncepcja planowanej inwestycji nawiązuje do misji naszej firmy: tchnąć nowe życie w zaniedbane, niewykorzystywane tereny miejskie. W Belgii stopniowo gromadziliśmy doświadczenie w zakresie rewitalizacji projektów takich jak ten, które teraz chcemy wykorzystać w Polsce. Widzimy ogromny potencjał w tym kraju. Planowana inwestycja w Poznaniu nie jest naszym pierwszym projektem realizowanym na polskim rynku nieruchomości. Jesteśmy zaangażowani również w przebudowę Stoczni Cesarskiej w Gdańsku, w której docelowo powstanie około 3500 mieszkań – komentuje Alexandre Huyghe, CEO spółki Revive.

Zgodnie z przyjętym przez Radnych Miasta Poznania we wrześniu 2019 roku, miejscowym planem zagospodarowania terenu, mogą tu powstać budynki mieszkalne i usługowe oraz drogi i ciągi pieszo-rowerowe. Wstępnie opracowany projekt zakłada połączenie funkcji mieszkaniowo-usługowo-biurowych. BPI Real Estate zgodnie ze swoją maksymą „Urban Shapers” stawia aktywne kształtowanie nowoczesnych przestrzeni miejskich, przywiązując dużą wagę do etapu planowania każdej inwestycji. Dlatego też w najbliższym czasie obydwaj inwestorzy zamierzają przystąpi do prac projektowych, w których zweryfikują m.in. zgodność koncepcji stworzonej dla tego terenu z obowiązującym planem miejscowym.

W celu realizacji wielofunkcyjnej inwestycji na terenie dawnych koszar wojskowych w Poznaniu BPI Real Estate Poland i Revive, belgijskie firmy deweloperskie, zamierzają powołać spółkę joint-venture.