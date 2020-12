Duże plany PKP PLK. Zmodernizują 21 wiaduktów, mostów i przepustów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na modernizację 21 mostów, wiaduktów i przepustów na Centralnej Magistrali Kolejowej. Wartość inwestycji to prawie 45 mln zł.

Realizacja inwestycji przygotowuje CMK do sprawnych i bezpiecznych podróży z prędkością 250 km/h. Umowa obejmuje modernizację 21 obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Południe – Pilichowice w województwie łódzkim. Przebudowane będą m.in. 4 wiadukty kolejowe w Budkowie, Stawowicach (2) i Solcu oraz 2 mosty nad rzeką Opocznianką. Wymienione zostaną konstrukcje 15 przepustów, które poza odprowadzeniem wody, zapewniają przejścia dla małych zwierząt.

– Polska kolej przyspiesza. Dzięki modernizacji m.in. 21 mostów, wiaduktów i przepustów na Centralnej Magistrali Kolejowej pociągi będą mogły pojechać z prędkością do 250 km/h. Czas przejazdu to jeden z najważniejszych czynników, który według badań zachęca do wybierania kolei. Mam nadzieję, że dzięki modernizacji CMK jeszcze więcej osób będzie korzystało z usług polskich kolei – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Inwestycja „Modernizacja 21 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice” jest realizowana w ramach większego projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm Intop Warszawa Sp. z o.o. oraz Sarinż Sp. z o.o. Wartość umowy to 44,7 mln zł netto. Prace budowlane są planowane na lata 2021-2022. Finansowanie inwestycji zapewnione jest ze środków krajowych.

– Podpisana umowa na modernizację 21 obiektów inżynieryjnych na szlaku Opoczno Płd. – Pilichowice zbliża nas do skrócenia czasu podróży na CMK, gdyż możliwe będzie zwiększenie prędkości pociągów do 250 km/h. Nie przerywamy ważnych projektów i kontynuujemy inwestycje pomimo pandemii – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.