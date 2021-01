Duże zmiany na stacji kolejowej w Węglińcu

Do końca roku PKP PLK SA przebudują perony stacji Węgliniec w ramach umowy wartej 5,5 mln zł. Perony będą wyższe, lepiej oświetlone, a kładka nad torami przejdzie renowację. Prace łączą się z przedsięwzięciem PKP S.A. obejmującym budynek dworca.

REKLAMA

Wyższe i wygodniejsze perony ułatwią pasażerom dostęp do pociągów. Nowe oświetlenie podniesie poziom bezpieczeństwo w rejonie stacji. Konstrukcja kładki nad torami, prowadzącej do budynku dworca, przejdzie renowację. Nowa, wybudowana pochylnia z kładki na teren ul. Kolejowej ułatwi dostęp do stacji. Na kładce będzie nowe oświetlenie.

Dwa perony stacji Węgliniec /nr 1 i nr 3/ będą przebudowane i wyższe. Łatwiejsze będzie wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Na peronach nr 2 i nr 4 wykonane zostaną zejścia, a odnowiony peron nr 6 będzie miał dojście z peronu nr 3.

Stacja będzie przygotowana do montażu systemu informacji pasażerskiej. Na peronach wykonana zostanie kanalizacja dla przyszłej instalacji systemu i monitoringu.

W styczniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę dla zadania pn. „Przebudowa stacji Węgliniec” w ramach projektu „Przebudowa infrastruktury obsługi podróżnych na stacjach i przystankach”.

Sąsiedztwo historycznych obiektów, budynków dworca i wiat peronowych, wymaga by prace uwzględniały wymagania konserwatora zabytków.

Wartość umowy wynosi ok. 5,5 mln zł (netto). Inwestycja jest finansowana ze środków budżetowych.

Rozpoczęcie prac budowalnych planowane jest w drugim kwartale br. – poprzedzi projektowanie. Zakończenie robót przewidziane jest do końca roku.

Prace łączą się z przedsięwzięciem PKP S.A. obejmującym budynek dworca.