Dwa nowe dworce w Wielkopolsce

Niewielkich rozmiarów, nowoczesne, komfortowe i proekologiczne – takie są nowe dworce Pobiedziska Letnisko i Biskupice Wielkopolskie zbudowane w formule Innowacyjnych Dworce Systemowych. Dziś skorzystali z nich pierwsi podróżni.

Budowa nowych dworców rozpoczęła się na początku 2020 roku. Zostały one zrealizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 z dofinansowaniem ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obydwie konstrukcje to obiekty wybudowane od podstaw w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych. Są to dworce typowe, posiadające prostą i nowoczesną bryłę, w której dominantą architektoniczną jest wieża zegarowa. Składają się one z części pasażerskiej (poczekalnia, toalety) i handlowej połączonej wiatą, pod którą zlokalizowano również stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy rowerów. Oprócz nowoczesnej i minimalistycznej bryły nowych dworców, uwagę zwracają wielkopowierzchniowe przeszklenia elewacji w obrębie poczekalni i przestrzeni handlowej. Umożliwiają one maksymalne wykorzystanie światła dziennego oraz są zgodne ze współczesnymi trendami w architekturze.

– Otwarcie dworców w Pobiedziskach Letnisku i Biskupicach Wielkopolskich to kolejny element przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Mieszkańcy kolejnych mniejszych miejscowości w województwie Wielkopolskim zyskują dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że nowoczesne i proekologiczne budynki, wybudowane w formule Innowacyjnego Dworca Systemowego, staną się ważnymi centrami społeczności lokalnej i ułatwią pasażerom podróżowanie koleją do Poznania i Gniezna. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Nowoczesne, proekologiczne, funkcjonalne, dostępne i komfortowe - tak najprościej można opisać nowe dworce, które zostały dziś otwarte dla podróżnych w Biskupicach Wielkopolskich i Pobiedziskach Letnisku. Obydwa obiekty wzniesiono w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych, według autorskiej koncepcji PKP S.A. i są one doskonałym przykładem na to, że polska kolej cały czas się rozwija i szuka nowych rozwiązań w zakresie obsługi podróżnych. Jestem przekonany, że przypadną one podróżnym do gustu – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Nowe dworce w Wielkopolsce powstały dzięki znaczącemu dofinansowaniu z Funduszy Europejskich i środków krajowych. Budynki są dostosowane do potrzeb wszystkich pasażerów, również tych z niepełnosprawnościami. Jesteśmy przekonani, że te przyjazne środowisku budynki, które charakteryzujące się wysoką jakością wykonania, ułatwią pasażerom podróżowanie – mówi Waldemar Buda, wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

– Dworce Pobiedziska Letnisko i Biskupice Wielkopolskie to pierwsze nowoczesne obiekty wybudowane od podstaw w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych w województwie wielkopolskim oraz odpowiednio 3. i 4. inwestycja, którą kończymy w tej części Polski. Jestem przekonany, że będą one dobrze służyć podróżnym – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.