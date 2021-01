Dworce w Kątach Wrocławskich i Smolcu zyskały nowy blask

Komfortowe, spełniające współczesne standardy obsługi podróżnych, a także przebudowane z dbałością o detale i historyczny charakter - takie są dworce w Kątach Wrocławskich

i Smolcu, które dziś zostały otwarte dla podróżnych.

Przebudowa obydwóch dworców rozpoczęła się jesienią 2019 roku. W niecałe półtora roku obiekty oraz ich najbliższe otoczenie przeszyły kompletną metamorfozę z poszanowaniem ich zabytkowej architektury. Renowacji poddano elewacje budynków wraz detalami architektonicznymi, które podkreśliły nowe iluminacje. Prace zostały wykonane z dbałością o szczegóły. Na pochodzącym

z 1920 roku dworcu w Kątach Wrocławskich, po przeprowadzonych badaniach konserwatorskich, przywrócono oryginalną kolorystkę elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej. Nie było to łatwe zadanie z uwagi na wielokrotne przemalowania. Ostatecznie ściany elewacji pomalowano na kolor jasnozielony, któremu towarzyszą białe sztukaterie oraz ciemnobrązowa stolarka okienna

i drzwiowa.

Podczas renowacji dworca poddano rekonstrukcji dwa drewniane wiatrołapy zlokalizowane przy wejściach od strony peronów i miasta. Dawny blask odzyskała również ceglana elewacja pochodzącego z 1843 roku dworca w Smolcu. W czasach gdy budowano obiekt, zestawiano ją z kolorową stolarką okienną i drzwiową. Nie inaczej, co udowodniły badania stratygraficzne, było w Smolcu. Po badaniach okazało się, że pierwotnie stolarki miały barwę zieloną, co w zestawieniu z ceglaną elewacją z jasnymi spoinami tworzy naprawdę interesujące połączenie.

- Kolejne dworce zrealizowane w ramach rządowego Programu Inwestycji Dworcowych otwierają się dla podróżnych. To kolejny krok na drodze do budowy bezpiecznej, komfortowej i przewidywalnej polskiej kolei. Inwestujemy w każdym regionie naszego kraju – na inwestycjach kolejowych zyskuje także Dolny Śląsk - mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

- Dworce w Kątach Wrocławskich i Smolcu to już dziesiąta i jedenasta zakończona inwestycja

w województwie dolnośląskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych PKP. Podczas przebudowy w obydwu dworcach doskonale połączono historyczne elementy architektoniczne z rozwiązaniami zapewniającymi komfort i wysoki standard obsługi podróżnych. Cieszy również to, że budynki stacyjne w Kątach Wrocławskich i Smolcu zostały przystosowane do obsługi podróżnych, którzy mają problemy z poruszaniem się, a także że zadbano o najbliższe otoczenie tych obiektów. Jestem przekonany, że dworce w nowej odsłonie będą dobrze służyć mieszkańcom. Zwłaszcza że poza obsługą podróżnych, w niedalekiej przyszłości, dworce będą gościły ważne dla miejscowych społeczności instytucje, takie jak Gminny Dom Kultury czy Gminne Centrum Obsługi Mieszkańca - mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

– Zakończyliśmy przebudowę dwóch kolejnych obiektów w województwie dolnośląskim. Dzięki nim historyczne dworce w Kątach Wrocławskich i Smolcu odzyskały swoje dawne piękno i stały się obiektami nowoczesnymi i spełniającymi współczesne standardy obsługi podróżnych. Co ciekawe, oba wymienione dworce są na stacjach w tej samej gminie Kąty Wrocławskie i w obu przypadkach gmina jest najemcą części nadmiarowej powierzchni odrestaurowanych obiektów. Na dworcu

w Kątach będzie mieścić się Gminny Dom Kultury oraz biura Zakładu Gospodarowania Mieszkaniami, natomiast w Smolcu – posterunek Policji oraz Gminne Centrum Obsługi Mieszkańca – podkreśla Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.