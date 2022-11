Dworce w Pionkach zostaną przebudowane. Tak się zmienią

Pierwszy jest zabytkowy i wyglądem przypomina niewielki pałac, drugi wybudowano po wojnie i posiada bardzo minimalistyczną formę oraz bryłę. Dworce Pionki i Pionki Zachodnie, bo o nich mowa, przejdą olbrzymią metamorfozę. Ruszyły na nich pierwsze prace budowlane.

– Dworce Pionki i Pionki Zachodnie to kolejne inwestycje, które rozpoczynamy jesienią tego roku w województwie mazowieckim. To dworce całkowicie różne. Pierwszy z nich pochodzi z 1925 roku i został wzniesiony w stylu dworkowym. Drugi natomiast wybudowano w latach 50. XX wieku i po inwestycji zyska nowoczesny wygląd. Ich cechą wspólną jest to, że po przebudowie staną się one komfortowe, bezpieczne i dostępne dla wszystkich podróżnych – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.