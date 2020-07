Dworek na Ursynowie odzyska blask. "To cenny przykład drewnianej architektury"

Rozpoczęły się prace przygotowawcze do remontu drewnianego dworku przy ul. Rosoła 19 na Ursynowie. Budynek zachował niemalże w całości oryginalną formę i znaczny stopień oryginalnej substancji, co czyni go cennym i rzadkim przykładem drewnianej architektury w Warszawie.

REKLAMA

Dom został wzniesiony pod koniec XIX w. jako część folwarku Kabaty. Jego pierwszy właściciel, Jan Malczyński, był dozorcą pałacu w Wilanowie. Następnie dworek przeszedł na własność rodziny Karniewskich, w której rękach pozostaje do dziś.

Budynek zachował niemalże w całości oryginalną formę i znaczny stopień oryginalnej substancji, co czyni go cennym i rzadkim przykładem drewnianej architektury w Warszawie. Dom łączy w sobie elementy konstrukcji zrębowej i sumikowo-łątkowej. Wejście do niego prowadzi przez ganek z drewnianymi kolumnami, co nawiązuje do typowej architektury dworkowej.

Rada Miasta st. Warszawy przyznała w 2020 roku na jego remont 195 000 zł, co pozwoli na pokrycie niemal połowy kosztu całości prac.

Remont od fundamentów po dach

Budynek ze względu na zły stan techniczny wymaga kompleksowego remontu. Już się rozpoczęły prace przygotowawcze polegające m.in. na demontażu szalunku, na skutek czego ujawniła się konstrukcja ścian budynku. W ramach tegorocznych prac planuje się wykonanie nowego fundamentu i podmurówki, wymianę zniszczonych drewnianych elementów konstrukcyjnych, wzmocnienie stropów i więźby dachowej, wymianę wtórnego pokrycia dachu z eternitu na gont drewniany i wymianę zniszczonych desek szalunkowych na elewacji. Efekty remontu zabytkowego dworku będzie można oglądać już jesienią tego roku.

Dwór rodziny Karniewskich jest kolejnym obiektem drewnianym remontowanym przy wsparciu m.st. Warszawy. Innym domem, w którym trwają prace remontowe jest białołęcki „świdermajer” przy ul. Fletniowej 2.