Dworzec Gdańsk Główny znowu z witrażami

Nawiązujący do historycznego stylizowany na secesyjny witraż wrócił już na olbrzymią półrozetę znajdującą się w elewacji od strony peronów dworca Gdańsk Główny.

Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca. W ich ramach prowadzone są prace konserwatorskie, których pierwsze efekty możemy już podziwiać. Do tej pory specjaliści wykonali i wstawili już w elewację budynku, olbrzymi, bo mierzący łącznie 41,27 m kw. witraż od strony peronów. Do jego stworzenia wykorzystano tak zwane szkło katedralne – bezbarwne oraz barwione na kolory takie jak: jasny, średni i ciemny słomkowy; jasna i ciemna zieleń oraz czerwień.

Odnosi się on poprzez swoją symbolikę do kolei. W okrągłych polach umieszczono „ośkę”, czyli skrzydlate koło od dawna łączone z transportem kolejowym, które symbolizuje moc i szybkość, co dodatkowo podkreślono, umiejscawiając głowy postaci przedstawiające cztery żywioły: ogień, powietrze, ziemię i wodę. Kolej jest w tym konstrukcie myślowym, dzięki umieszczeniu w jednym z pól głowy królowej, postrzegana jako królowa transportu, która łączy, zbliża, ochrania i daje poczucie bezpieczeństwa.

Wiosną prace przy montażu witraży w budynku dworca Gdańsk Główny zostaną wznowione. Wtedy też na elewację frontową powróci drugi z wielkopowierzchniowych witraży, który ma równie bogatą symbolikę. Przedstawiono na nim herb Gdańska, głowy lwów oraz głowę króla, a także personifikacje czterech pór roku, co w zamyśle artysty ma ukazywać silne i potężne miasto Gdańsk, będące perłą w koronie polskich miast, które pozostaje otwarte dla przyjezdnych o każdej porze roku.

O tym, jak powstają i jak montowane są witraże, można się dowiedzieć z najnowszego filmu przygotowanego przez PKP S.A.

W filmie rozmawiamy o ich rekonstrukcji z o. Tomaszem Jankiem, franciszkaninem i autorem projektu witraży oraz z ich wykonawcą Zbigniewem Brzezińskim, szefem pracowni witraży Vitro z Legnicy.

Przebudowa dworca Gdańsk Główny rozpoczęła się w drugiej połowie 2019 roku. To bezsprzecznie największa inwestycja PKP S.A. w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Jest ona dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.