Dworzec Gdańsk Wrzeszcz przejdzie przebudowę. W planach zielony dach!

Funkcjonalny, o nowoczesnym i nieco industrialnym wyglądzie, z zielonym dachem, komfortowy, dostępny i proekologiczny taki będzie dworzec Gdańsk Wrzeszcz po zakończeniu inwestycji. PKP S.A. podpisały umowę na przebudowę dworca obsługującego prawie 9 mln podróżnych rocznie.

Gdańsk Wrzeszcz to jeden z najważniejszych dworców w Polsce pod względem liczby obsługiwanych podróżnych. Pierwszy obiekt o tej nazwie powstał w 1870 roku. Był to budynek dostosowany do wielkości miejscowości, która zaczęła rozwijać się na przełomie XIX i XX wieku. W dwudziestoleciu międzywojennym planów rozbudowy dworca ostatecznie nie zrealizowano. Nowy budynek powstał dopiero w 1952 roku. Od tego czasu kilkukrotnie go przebudowywano. Obecna inwestycja ma na celu nadanie mu nowoczesnego charakteru. Najbardziej widoczna będzie zmiana wyglądu zewnętrznego dworca. W miejsce rozproszonych dobudówek obiekt zyska jedną spójną bryłę. Elewacja zostanie wykonana ze stali i szkła – co ma podkreślić nowoczesny i nieco industrialny charakter nowego dworca. Najbardziej reprezentacyjną jej częścią będzie wejście do strefy obsługi podróżnych, gdyż zostanie one zaakcentowane wielkoformatowym przeszkleniem, a także wejście prowadzące bezpośrednio do tunelu na perony. Architekturę nowej bryły dworca podkreśli iluminacja. Zaakcentuje ona w szczególności główne wejścia do budynku, a także podświetli pnącza znajdujące się na elewacji od strony peronów.

Zieleń zaprojektowano również na dachu budynku, gdzie zajmie ona prawie 400 mkw. Powierzchnia bioaktywna zostanie wykonana z gotowych mat wegetacyjnych, składających się z mchów, rozchodników i ziół. Roślin te są mało wymagające w uprawie oraz odporne na susze. Pomimo tego w okresach pozbawionych opadów będą podlewane za pomocą umieszczonych w ziemi linii kroplujących zasilanych z podziemnych zbiorników retencyjnych, gdzie gromadzona będzie deszczówka. Na dachu oprócz zieleni zostanie umieszczonych 28 paneli fotowoltaicznych do pozyskiwania „zielonej energii”. Z innych rozwiązań proekologicznych warto wspomnieć o zastosowaniu pomp ciepła do ogrzewania budynku, energooszczędnym oświetleniu wraz z automatyką sterującą oraz o termomodernizacji budynku poprzez dobranie materiałów budowlanych o niskim współczynniku przenikalności cieplnej.

– Podpisanie umowy z wykonawcą przebudowy dworca w Gdańsku Wrzeszczu to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Trójmiasta oraz wszystkich turystów korzystających z uroków polskiego morza. Mieszkańcy Gdańska zyskają dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany budynek dworca stanie się jedną z wizytówek miasta i pozwoli na obsługę jeszcze większej ilości podróżnych. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców – mówi Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– Dzięki inwestycji, która lada dzień się rozpocznie, Gdańsk Wrzeszcz całkowicie zmieni swoje oblicze i stanie się budynkiem nowoczesnym, komfortowym oraz spełniającym współczesne standardy obsługi podróżnych. Cieszy również to, że na dworcu zostanie wprowadzonych szereg proekologicznych rozwiązań – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.