Dworzec Kolei Wilanowskiej w Warszawie zyska nowe życie. Najpewniej w 2024 roku

Budynek dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 w Warszawie czeka przebudowa i adaptacja - podaje Tomasz Kuszłejko, Radny Dzielnicy Wilanów

Budynek dawnego dworca Kolei Wilanowskiej w Warszawie czeka przebudowa.

Właśnie rozpisano przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku dawnego dworca.

Projekt ma szansę na realizację w 2024 r.

Budynek dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 w Warszawie to pamiątka po nieistniejącej już linii Kolei Wilanowskiej. Budynek powstał w latach 20. XX wieku według projektu Konstantego Jakimowicza. Kolej Wilanowska straciła na znaczeniu w 1937 roku, po uruchomieniu do Wilanowa miejskiego tramwaju elektrycznego. W 1971 roku linię na odcinku warszawskim całkowicie zlikwidowano. Pod koniec lat 70. XX wieku w budynku otwarto urząd pocztowy. Od 2021 r. budynek dworca wpisano do rejestru zabytków.

Od lat budynek czeka na nowe życie. W końcu projekt przebudowy i adaptacji dworca ma szansę na realizację.

"Rozpisano przetarg na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy i adaptacji budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Kostki Potockiego 31 w Warszawie" - podaje Tomasz Kuszłejko, Radny Dzielnicy Wilanów.

Radny wskazuje, że dopiero w 2024 roku projekt ma szansę na realizację.