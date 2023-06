Dworzec Łódź Kaliska na nowo. Rusza przebudowa

Startuje przebudowa dworca Łódź Kaliska. Polskie Koleje Państwowe S.A. przekazały plac budowy wykonawcy robót.

Wystartowała przebudowa dworca Łódź Kaliska.

W pierwszej kolejności powstanie dworzec tymczasowy, w którym podczas realizacji inwestycji będzie odbywać się obsługa podróżnych, a następnie wykonawca przystąpi do rozbiórki budynku dworca.

Przebudowa dworca kolejowego Łódź Kaliska będzie kosztowała ponad 56,5 mln zł.

Projekt przebudowy dworca opracowała pracownia An Archi Group Sp. z o.o. z Gliwic.

Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa 2025 roku.

Przebudowa dworca Łódź Kaliska to kolejna inwestycja realizowana przez Polskie Koleje Państwowe w województwie łódzkim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Dzięki niej zmieni się nie tylko budynek dworca, ale również plac przydworcowy. Zgodnie z założeniami projektu przebudowy pozostawiono trójnawowy charakter dworca z bezpośrednim powiązaniem z nowym tunelem łączącym aleję Włókniarzy z ulicą Unii Lubelskiej. Dworzec będzie posiadał prostą bryłę, przeszkloną od placu przydworcowego i parkingu, z elewacją wykonaną z miedzi oksydowanej (jest to materiał trwały i niewymagający konserwacji). W środkowej nawie budynku na całej długości dachu znajdzie się nowoczesny świetlik. Wnętrze zostanie również wykończone elementami z miedzi, nawiązującymi kształtem do świetlika. Na parterze dworca znajdzie się część służąca podróżnym, w tym kasy biletowe, przestronna poczekalnia wraz z częścią dla dzieci oraz lokale komercyjne. Natomiast piętra obu skrzydeł budynku przeznaczono dla spółek kolejowych.

Budynek zostanie wyposażony w nowoczesne instalacje zarówno podnoszące komfort użytkowania, jak i służące stricte podróżnym – wyświetlacze przyjazdów i odjazdów pociągów, biletomaty czy windy. Cały budynek dworca wraz z otoczeniem zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, w tym pasażerów z niepełnosprawnościami. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzone usprawnienia, w tym m.in. ścieżki prowadzące, dotykowe plany dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Modernizacja dworca Łódź Kaliska to również inwestycja w ekologię i bezpieczeństwo. W budynku zaprojektowano energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie podłogowe oraz system wentylacji z klimatyzacją. Za optymalizację zużycia energii elektrycznej, cieplnej i wody oraz pracę urządzeń i instalacji będzie odpowiadał system BMS (Building Management System). Bezpieczeństwo w budynku i jego najbliższym otoczeniu zapewnią nowoczesne systemy: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe.

Zmieni się również najbliższe otoczenie dworca. Powstanie nowoczesny plac przydworcowy służący jako węzeł komunikacyjny, dostosowany do ruchu samochodów (z miejscem do ładowania samochodów elektrycznych), autobusów oraz rowerów wraz z dużą wiatą rowerową. Natomiast za budynkiem zaplanowano parking dla pasażerów. Przy dworcu znajdzie się także postój taksówek. W ramach zagospodarowania zaplanowano dużą ilość nasadzeń, zarówno drzew, jak i krzewów oraz traw, dzięki czemu teren mocno się zazieleni.

Projekt uwzględnia również nowe założenia związane ze zwiększeniem przepustowości stacji kolejowej Łódź Kaliska, w tym budową łódzkiego tunelu średnicowego. Budynek dworca zostanie zintegrowany z układem stacyjnym, nowymi tunelami i peronami.

Podczas realizacji inwestycji obsługa podróżnych zostanie przeniesiona do kontenerowego dworca tymczasowego. Dworzec ten będzie wyposażony w poczekalnię z kasami biletowymi oraz toalety. Będzie znajdował się w pobliżu tunelu prowadzącego do al. Unii. Na czas budowy zostaną zapewnione dodatkowe dojścia do peronów.