Dworzec w Augustowie odzyska historyczne piękno

Polskie Koleje Państwowe S.A. ponownie będą zarządcą dworca kolejowego w Augustowie. Dzięki temu, że samorząd miejski przekaże dworzec PKP S.A., zabytkowy obiekt, po przeprowadzeniu gruntownej modernizacji, znów będzie służył pasażerom.

Przedstawiciele PKP S.A. i Augustowa podpisali list intencyjny, który pozwoli na współpracę w zakresie nieodpłatnego przekazania augustowskiego dworca w ręce PKP S.A., a następnie włączenie go do planowanego na najbliższe lata programu inwestycyjnego.

Po zakończeniu modernizacji w budynku dworca będzie prowadzona obsługa podróżnych, a dodatkowo część jego powierzchni zostanie przeznaczona na potrzeby miasta.

Dworzec kolejowy w Augustowie odzyska historyczne piękno i użyteczność. Bardzo się cieszę z podjętych przez spółkę PKP i miasto działań w celu renowacji i modernizacji tego miejsca. Planowana inwestycja to kolejny, znakomity przykład współpracy samorządu i rządu w celu likwidacji wykluczeń w Polsce Wschodniej – powiedział wicepremier i minister aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Budynek dworca w Augustowie powstał ok. 1899 r. w ramach budowy Zaniemeńskiej Kolei Żelaznej, łączącej wówczas Grodno, Augustów, Suwałki i Olitę z Oranami. Obecnie jest on wpisany do rejestru zabytków, a jego niewielka część udostępniona jest podróżnym jako poczekalnia. W 2013 r. obiekt został zakupiony przez podmiot komercyjny, a w 2017 r. odkupiła go gmina miasto Augustów.

W 2022 r. burmistrz Augustowa zaproponował PKP S.A. nieodpłatne nabycie dworca i włączenie go do zasobów Spółki, co, poprzez decyzję kierunkową, zostało przyjęte przez Zarząd Polskich Kolei Państwowych S.A. w lutym br.

Porozumienie się PKP S.A. i Miasta Augustów w zakresie przejęcia przez kolej budynku dworca to kolejny dowód na to, że warto współpracować. Beneficjentami takiej współpracy są przede wszystkim mieszkańcy i turyści, którzy tak licznie odwiedzają Pojezierze Augustowskie. Polskie Koleje Państwowe mają ogromne doświadczenie w modernizacji dworców, dzięki czemu stają się one nowoczesnymi miejscami obsługi podróżnych, a jeśli są to zabytki, to także prawdziwymi perełkami architektonicznymi. Dzięki planowanej transakcji szansę na nowe życie ma także augustowski dworzec – mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP S.A.

– Cieszę się, że partnerzy z PKP, a w szczególności pan Krzysztof Golubiewski, znaleźli zrozumienie dla moich argumentów w trakcie prowadzonych kilka miesięcy rozmów. Dla mnie najważniejsze jest, aby mieszkańcy Augustowa i goście nas odwiedzający mieli wyremontowany dworzec i komfortowe warunki oczekiwania na pociąg. Po to zleciłem projekt, po to zdobyłem pozwolenie na budowę i niezbędne zgody konserwatora zabytków. Przetarg można ogłaszać od razu. Wszystko przygotowane jest do inwestycji i wierzę, że już w przyszłym roku podróżni będą mogli oczekiwać na pociąg w nowoczesnej, funkcjonalnej i pozbawionej barier poczekalni dworca w Augustowie – mówi Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa.

Obecnie Polskie Koleje Państwowe S.A. realizują największy w swojej historii program przebudowy dworców, w ramach którego w całym kraju zmodernizowanych i wybudowanych od podstaw zostanie łącznie prawie 200 obiektów. W województwie podlaskim aktualnie realizowanym programem inwestycyjnym objętych jest 14 dworców.